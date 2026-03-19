Mondiali curling femminile, l’Italia reagisce e batte 6-3 gli USA

L’Italia di curling femminile reagisce dopo un periodo molto negativo: c’è ancora speranza per i playoff dopo aver battuto gli USA

L’impegno non era dei più facili per l’Italia, ma Constantini e compagne sono riuscite finalmente a reagire e mostrare il meglio del loro gioco, battendo gli Stati Uniti e restando così in corsa per un posto ai playoff che ormai sembrava utopia.

Certo, le speranze sono ridotte al lumicino dopo un inizio in forte salita nella competizione e che ha confermato difficoltà e insicurezze già visto durante le Olimpiadi. Partita dopo partita, le Azzurre sembravano sempre più insicure e incapaci di reagire, soprattutto rispetto alla loro versione migliore dopo i Giochi di Pechino.

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Nei primi sei end la sfida è stata piuttosto equilibrata, tanto da terminare con il risultato di 3-3, poi l’Italia è riuscita a prendere il largo strappando la mano per due volte di fila e vincendo con il risultato di 6-3.

Bene l’Italia contro gli USA, ma la qualificazione è lontana

Quella contro gli Stati Uniti era l’ottava partita ai Mondiali per l’Italia di curling femminile. Di queste, le azzurre ne hanno vinte solo tre e ora occupano l’ottavo posto in classifica.

Va da sé che d’ora in poi si dovrà praticamente solo vincere e sperare in un po’ di fortuna per strappare un posto ai playoff. L’Italia che abbiamo visto stasera può farcela, quella di inizio torneo è quasi spacciata: la skip Constantini e le sue compagne dovranno dimostrare di saper rinascere anche a Mondiali in corso.