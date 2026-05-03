World Relays Gaborone, seconda giornata: i quartetti azzurri per finali e qualificazioni. Dosso nella 4×100 mista

La 4×100 mista e la 4×100 maschile cercano il pass per Pechino, le altre tre staffette già qualificate vanno a caccia di piazzamenti di prestigio nelle finali. Diretta su RaiSport dalle 14.

Tutto pronto per la giornata conclusiva delle World Relays di Gaborone. La FIDAL ha ufficializzato i cinque quartetti azzurri che scenderanno in pista domenica 3 maggio, con il via alle ore 14:00 in diretta su RaiSport. Due le missioni aperte: la 4×100 mista e la 4×100 maschile devono ancora conquistare il pass per i Mondiali di Pechino 2027, passando tra le prime due di ogni batteria. Le altre tre staffette — già qualificate ieri — tornano in pista per le finali alla ricerca di piazzamenti di prestigio.

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4×100 mista — ore 14:02, secondo round

Cambia la composizione rispetto a ieri: dentro Zaynab Dosso al posto di Irene Siragusa in ultima frazione, a caccia di quel pass mondiale ancora da strappare. Il quartetto è: Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso. Un upgrade di qualità nell’ancora inedita formula uomo-donna-uomo-donna, con la capitana azzurra chiamata a fare la differenza nella frazione decisiva.

4×100 maschile — ore 15:47, secondo round

Cambio anche nella staffetta veloce maschile: fuori Samuele Ceccarelli, dentro Eduardo Longobardi in apertura. Il quartetto è: Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali. Servono i primi due posti in batteria per volare a Pechino, altrimenti la strada resterà aperta attraverso le top list 2027.

4×400 mista — ore 16:13, finale

La staffetta che ieri ha dedicato la qualificazione ad Alex Zanardi torna in pista per la finale con la stessa formazione: Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti e Eloisa Coiro. Un piazzamento tra le prime sei varrebbe anche la qualificazione all’Ultimate Championship di Budapest a settembre.

4×100 femminile — ore 16:24, finale

Finale con due ritorni importanti rispetto alle batterie di ieri: Dalia Kaddari e Alessia Pavese — entrambe fermate da problemi fisici nella giornata di sabato — sono recuperate e prendono il posto di Hooper e Castellani. Il quartetto: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese. Con Dosso impegnata nella mista, la formazione si rinnova e punta a migliorare il crono di 42.94 di ieri.

4×400 femminile — ore 16:40, finale

Confermata la stessa formazione che ieri ha corso il terzo tempo italiano di sempre: Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione. L’obiettivo è chiudere ai vertici e magari avvicinarsi ulteriormente al record nazionale.