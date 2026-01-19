Milano-Cortina 2026, un big rischia l’esclusione: solo due reduci da Torino 2006

Con il termine del periodo di qualificazione per Milano-Cortina 2026, gli spazi disponibili per gli atleti italiani nella combinata nordica si sono delineati e purtroppo non senza delusioni.

La Coppa del Mondo disputa a Oberhof ha rappresentato una sorta di “spareggio” per conquistare il secondo pettorale olimpico al fianco dell’inamovibile Samuel Costa. A contenderselo erano Alessandro Pittin, veterano della disciplina, e il più giovane Aaron Kostner.

Tuttavia i risultati delle gare di questo weekend sembrano favorire quest’ultimo, mettendo seriamente a rischio la partecipazione di Pittin ai giochi di casa.

Kostner prendere il vantaggio, Pittin in difficoltà

Nelle due prove di Coppa del Mondo disputata ad Oberhof, Kostner ha raccolto risultati più solidi rispetto a Pittin. Il 12esimo posto ottenuto nella Gundersen con il format olimpico, infatti, gli ha permesso di mettersi davanti in classifica e consolidare la propria candidatura per i Giochi Invernali di Milano-Cortitna 2026.

Pittin, invece, ha faticato in entrambe le occasioni chiudendo al 19esimo e 41esimo posto, testimoniando un rendimento non all’altezza del compagno di squadra azzurro, soprattutto nel salto, che lo ha decisamente penalizzato rispetto alla concorrenza.

Questa fase delle qualificazioni potrebbe dunque costare il posto a Pittin, che aveva come sogno ed obiettivo quello di partecipare alla sua sesta Olimpiade invernale.

Verso Milan-Cortina: sono solo due i “reduci” di Torino 2006

Se l’esclusione di Pittin dovesse essere confermata, l’Italia si presenterà ai Giochi Invernali di Milano-Cortina con solo due atleti che erano già presenti a quelli di Torino 2006. Questi due protagonisti saranno Arianna Fontana, stella dello short track, e Joel Retornaz, protagonista nel carling azzurro.

La possibile assenza di Pittin segna la fine di un lungo capitolo per la combinata nordica italiana, che così perderebbe un simbolo di esperienza e continuità. Allo stesso tempo, però, il passaggio di testimone a nuove leve come Kostner testimonia il ricambio generazione in atto, mentre lo sport italiano guarda con entusiasmo alla pattuglia che lo rappresenterà durante questi Giochi Invernali di casa.