Milano Cortina 2026, ufficiali gli 87 azzurri degli sport del ghiaccio

A 17 giorni dall’apertura dei Giochi il CONI approva i convocati: 47 uomini e 40 donne per cinque discipline

A 17 giorni alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, la Giunta Nazionale del CONI ha deliberato gli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) che prenderanno parte alle gare olimpiche dei cinque sport sul ghiaccio. Deliberata, inoltre, la Missione a supporto degli atleti guidata dal Capo Missione e Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, dal Vice Capo Missione Vicario Alessio Palombi e dai Vice Capi Missione Elisa Santoni, Alessio Boggiatto, Enzo Bartolomeo, Giampiero Pastore e Danilo di Tommaso.

Per quanto riguarda il curling, le cui competizioni avranno luogo al Cortina Curling Olympic Stadium, la squadra maschile sarà composta da Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini mentre quella femminile da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani. L’Italia, poi, avrà diritto a schierare una coppia nel terzo torneo in programma ovvero quello di doppio misto.

Nel pattinaggio di figura, invece, il nostro Paese alla Milano Ice Skating Arena sarà rappresentato nel singolo maschile da Daniel Grassl e Matteo Rizzo, in quello femminile da Lara Naki Gutmann, tra le coppie di artistico da Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini e nella danza sul ghiaccio da Charlène Guignard/Marco Fabbri. Una formazione tricolore, inoltre, potrà prendere parte al team event.

I match di hockey su ghiaccio si sdoppieranno in due venue (entrambe aventi sede a Milano), la Santa Giulia Ice Hockey Arena e l’Ice Park. Per l’Italia, in gara con entrambe le Nazionali, si tratta di uno storico ritorno sul palcoscenico olimpico a distanza di 20 anni dall’ultima edizione casalinga dei Giochi di Torino 2006. Il roster femminile lo comporranno Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino e Amie Fielding Varano. Tra gli uomini, invece, ai sei azzurri già pre-convocati nel maggio dello scorso anno Thomas William Larkin, Damian Clara, Tommy Purdeller, Diego Kostner, Daniel Thomas Mantenuto e Luca Elia Zanatta si sono aggiunti Matthew James Bradley, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini e Marco Zanetti.

Per quanto concerne il pattinaggio di velocità, sull’anello di ghiaccio del Milano Ice Park saranno protagonisti tra gli uomini Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello e Jeffrey Rosanelli mentre tra le donne spazio a Francesca Lollobrigida, Serena Pergher e Maybritt Vigl. Purtroppo c’è un’importante variazione all’interno del quintetto femminile della squadra di short track, già ufficializzata a metà dello scorso dicembre. Martina Valcepina infatti, procuratasi la frattura di tibia e perone nel corso della batteria di quarti di finale dei 500 metri degli Europei conclusisi nell’ultimo weekend a Tilburg (Paesi Bassi), sarà sostituita da Gloria Ioriatti. Con quest’ultima sono confermate Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola ed Arianna Sighel. Nessun cambiamento, invece, per il team maschile, che sul ghiaccio dell’Ice Skating Arena sarà ai nastri di partenza con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali ed Andrea Cassinelli.

Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri (foto Simone Ferraro/CONI).

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – 87 azzurri (47 uomini + 40 donne)

CURLING (10)

Uomini (5): Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini.

Donne (5): Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani.

PATTINAGGIO DI FIGURA (9)

Uomini (5): Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Filippo Ambrosini, Marco Fabbri.

Donne (4): Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Rebecca Ghilardi, Charlène Guignard.

HOCKEY SU GHIACCIO (48)

Donne (23): Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano

Uomini (25): Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (10)

Uomini (7): Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli.

Donne (3): Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.

SHORT TRACK (10)

Uomini (5): Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Andrea Cassinelli.

Donne (5): Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.