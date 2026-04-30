Berrettini ai quarti del Sardegna Open, avanti anche Arnaldi

L’azzurro supera Navone in due set e vola tra i migliori otto. Eliminato Mannarino, ok Borges all’esordio.

Berrettini supera Navone

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del Sardegna Open, imponendosi in due set sull’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-5, 6-3.

Una prestazione solida per il tennista romano, che nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Hubert Hurkacz ed Emilio Nava.

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Un match in controllo

Il primo set è stato equilibrato: Berrettini ha subito un break nel terzo game, ma ha reagito immediatamente con il controbreak, riuscendo poi a piazzare l’allungo decisivo sul 7-5.

Nel secondo parziale, il momento chiave è arrivato nel sesto game, con il break a zero che ha permesso all’azzurro di portarsi sul 4-2 e gestire il vantaggio fino alla chiusura del set.

“Ho giocato a un livello molto alto e ho sentito la carica del pubblico. Navone è un signor giocatore, sono contento della mia prestazione”, ha dichiarato Berrettini a fine gara.

Gli altri risultati

Buone notizie anche per Matteo Arnaldi, che ha superato Juan Manuel Cerundolo.

Eliminato invece il numero 2 del seeding Adrian Mannarino, battuto dall’olandese Jasper De Jong in tre set (3-6, 6-3, 1-6).

Successo sofferto per la testa di serie numero 3 Nuno Borges, che ha avuto la meglio su Cristian Garin con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6.