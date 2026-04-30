Corsa Internazionale Oderzo il 1° maggio: Aouani e Del Buono tra i favoriti, diretta su Atletica Italiana TV

La 29ª edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica porta in Veneto il campione europeo di maratona Aouani e la neo campionessa tricolore Del Buono. Alle 15:30 il via del Trofeo Opitergium Under 20 con dieci Nazionali europee, poi le gare assolute. Tutto in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Venerdì 1° maggio Oderzo torna grande palcoscenico dell’atletica su strada con la 29ª Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, organizzata dall’Atletica Tre Comuni. La gara, sui 10 chilometri, porta nel cuore della cittadina trevigiana un parterre di assoluto livello internazionale, con la diretta a partire dalle ore 15:30 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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I favoriti nel maschile: Aouani, Ouhda e non solo

Il nome più atteso è quello di Iliass Aouani, campione europeo e bronzo iridato di maratona nel 2025, detentore del record italiano con il 2h04’26” realizzato a Tokyo il 1° marzo scorso. Con lui ci sarà Ahmed Ouhda, bergamasco di origini marocchine, vincitore della recente mezza maratona di Padova e decimo alla maratona di Berlino 2025, che a Oderzo l’anno scorso aveva chiuso secondo nella volata a tre con Eyob Faniel e il keniano Bonface Njiru.

A completare il quadro dei pretendenti al podio: Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014 e già vincitore a Oderzo nel 2011 e nel 2016; Abrham Carson Gotti Asado, fresco campione italiano Under 23 dei 10.000 metri a Sulmona (28’55″91 di personale); Mustafà Belghiti, Ahmed El Mazoury (vincitore a Oderzo nel 2013), Mihail Sirbu, Abdoullah Bamoussa, Francesco Da Vià, il trevigiano Giacomo Esposito (campione italiano assoluto di maratona nel 2024), il campione sloveno dei 10.000 Jakob Medved e il nazionale svedese Gabriel Steffensen.

Le favorite nel femminile: Del Buono guida il gruppo

In campo femminile i riflettori sono puntati sulla vicentina Federica Del Buono, neo campionessa italiana dei 10.000 metri. La sfideranno Elisa Palmero, miglior debuttante italiana di sempre in maratona con il 2h24’10” realizzato a Siviglia a febbraio, e Rebecca Lonedo, azzurra ai Mondiali di Tokyo, anche lei scesa a 2h24’28” a Siviglia. In gara anche la giovane Lucia Arnoldo, oro a squadre ai Mondiali di corsa in montagna 2025 e iridata universitaria di cross, oltre a Joyce Mattagliano, Diletta Moressa, la trevigiana Nikol Marsura e la slovena Klara Mocnik.

Il Trofeo Opitergium Under 20: dieci Nazionali europee

Il pomeriggio si apre alle 15:30 con il Trofeo Opitergium International Road Race Under 20, con dieci Nazionali europee a confronto sui 10 km (uomini) e 5 km (donne): oltre all’Italia partecipano Francia, Inghilterra, Moldavia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Serbia, Svezia e Ucraina.

Dieci gli azzurrini convocati dal vicedirettore tecnico Tonino Andreozzi: tra gli uomini Vittore Borromini (Carabinieri), Thomas Colombo (Varese Atletica), Federico DeMarchi (Gruppo Alpinistico Vertovese), Edoardo Piazzolla (Virtus Sez. Atl. Emilsider) e Pietro Ruga (Varese Atletica); tra le donne Alessandra Falco (Caivano Runners), Licia Ferrari (SA Valchiese), Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana), Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) e la bellunese Mimosa Miari Fulcis (Atl. Dolomiti), al rientro in azzurro dopo il debutto agli Europei di cross di Lagoa.

Da tenere d’occhio anche il giovane svedese Sebastian Lörstad, in cerca del terzo successo consecutivo nel Trofeo Opitergium dopo le vittorie del 2024 e del 2025, e Carmen Cernjul, che dopo il successo a Oderzo si è laureata vicecampionessa europea Under 20 nei 1500 e nei 3000 metri a Tampere.

Il Grand Prix Giovani

In apertura di giornata, dalle 10:15, la tappa del Grand Prix Giovani con i migliori talenti del mezzofondo triveneto nelle categorie cadetti, ragazzi e allievi sul miglio. In palio il Trofeo Paolo Mason, dedicato a un grande appassionato di atletica a lungo sostenitore della manifestazione.