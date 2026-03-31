Italia travolgente ai Mondiali di curling: la Corea del Sud crolla, i playoff ora sono un obiettivo concreto

L’Italia maschile del curling ritrova slancio ai Mondiali 2026 e lo fa con una vittoria pesante, netta e soprattutto convincente. Sul ghiaccio di Ogden, gli azzurri hanno superato la Corea del Sud per 9-4, centrando il quarto successo nel torneo e riportandosi pienamente dentro la corsa per la fase a eliminazione diretta.

La squadra italiana sale così al quinto posto insieme alla Germania, con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte, alle spalle di Svezia, Svizzera, Canada e Scozia. In un torneo in cui le prime due volano direttamente in semifinale e le squadre dal terzo al sesto posto passano dai playoff, il successo sugli asiatici pesa parecchio.

Partita indirizzata già nella prima metà

Dopo il pesante ko incassato contro la Scozia, l’Italia ha reagito nel modo migliore, prendendo in mano la sfida contro la Corea del Sud con autorità. Dopo una prima mano nulla. iniziale, il quartetto tricolore ha piazzato i colpi giusto tra secondo, terzo e quinto end, costruendo progressivamente un margine importante.

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Prima sono arrivati due punti, poi una mano rubata da uno, quindi un’altra giocata di grande qualità cheta portato in dote tre punti e il vantaggio di 6-1 all’intervallo. Una gestione lucida, ordinata e molto efficace, che ha subito messo la Corea del Sud nella posizione scomoda di dover inseguire.

Spiller convince, il sogno resta apertissimo

Nel ritorno sul ghiaccio, i coreani hanno provato a riaprire la partita accordiamo fino al 6-4, ma l’Italia non ha tremato. Nel settimo end gli azzurri hanno rimesso le mani sul match con altri tre punti, chiudendo di fatto il discorso con largo anticipo.

Continua così a crescere l’impatto del giovane Stefano Spiller, alla prima esperienza tra i senior al posto di Joel Retornaz, ben supportato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini. Per alimentare davvero il sogno playoff, però, servirò continuità immediata nelle prossime due sfide contro Polonia e Repubblica Ceca, già decisive per il destino dell’Italia.