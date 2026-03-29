Italia, prima gioia mondiale di curling: la Cina va ko e Spiller si prende la scena

L’Italia maschile del curling ha centrato il primo successo ai Mondiali 2026, superando la Cina per 7-4 sul ghiaccio di Ogden, negli Stati Uniti. Dopo le sconfitte contro Canada e Svezia, glia azzurri hanno reagito con carattere, rimontando nel finale una gara che si era complicata nel settimo end. È una vittoria pesante, perché rimette il quartetto tricolore pienamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Partita equilibrata, poi svolta nel finale

L’avvio era stato positivo per l’Italia, capace di sfruttare subito il martello per portarsi sul 2-0 nel primo end. La Cina, però, ha risposto immediatamente trovando il pareggio nella mano successa. Da lì la sfida è proseguita sul filo dell’equilibrio, con una mano nulla nel terzo parziale poi uno scambio di punti che ha portato le due squadre all’intervallo sul 3-3.

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Anche dopo la pausa il confronto è rimasto espertissimo: gli azzurri hanno scelto ancora una mano nulla, ma nel settimo end hanno subito il punto che ha permesso ai cinesi di risalire 4-3, dando l’impressione di poter indirizzare il match.

Spiller protagonista, l’Italia resta in corsa

Nel momento più delicato, però, l’Italia ha cambiato passo. Stefano Spiller e compagni hanno costruito un ottavo end di altissimo livello, mettendo a segno tre punti che hanno ribaltato completamente il punteggio sul 6-4. Subito dopo è arrivata anche la mano rubata che ha chiesto definitivamente i conti.

Per il giovane skip azzurro, già protagonista a livello juniores con un oro mondiale nel 2025 e l’argento conquistato poche settimane fa, si tratta della prima vittoria importante anche tra i Senior. Con questo risultato l’Italia si porta a una vittoria e due sconfitte, agganciando il grippo delle nazionali ancora in lotta per i playoff.