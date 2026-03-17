Italia generosa ma piegata dal Canada: quarto stop ai Mondiali di curling

L’Italia femminile del curling esce sconfitta dal confronto con il Canada ai Mondiali di Calgary, ma lo fa dopo aver tenuto testa a una delle squadre più forti del torneo per buona parte del match.

Le azzurre di Stefania Costantini, insieme a Giulia Zarini Lacedelli, Elena Mathis e Marte Lo Dserto, sono rimaste agganciate fino al 5-5 dopo sette end, prima di subire l’allungo decisivo delle padrone di casa, che hanno chiuso 9-6. Per il quartetto italiano si tratta della quarta sconfitta in cinque partite, un risultato che complica ulteriormente la rincorsa verso la fase a eliminazione diretta.

Un’Italia brillante sorprende le padrone di casa

La partita era iniziata con il Canda capace di sfruttare subito il martello per portarsi avanti, ma la risposta dell’Italia è stata immediata e di qualità. Le azzurre hanno ribaltato l’inerzia con una fase centrale molto solida, costruendo prima il pareggio e poi anche il sorpasso, fino a chiudere la prima metà di gara in vantaggio 4-3.

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Sul piano tecnico e tattico, la squadra italiana ha mostrato personalità, ordine e capacità di reggere il livello di un’avversaria che si presenta come una delle principali candidate al titolo. proprio per questo, il lungo equilibrio visto sul ghiaccio rappresenta comunque un segnale incoraggiante, nonostante il risultato finale.

L’ottavo end cambia tutto e la classifica si fa più dura

Nel giorno sul ghiaccio il Canada ha aumentato pressione e precisione, trovando prima il nuovo vantaggio e poi incassando comunque il pareggio italiano sul 5-5 al termine del settimo end. Il momento decisivo è però arrivato subito dopo: nell’ottavo end le nordamericane hanno piazzato un pesantissimo parziale da quattro punti, spezzando definitivamente l’equilibrio e indirizzando la sfida.

L’Italia ha accorciato nel non end, senza però riuscire a riaprire davvero l’incontro. In classifica le azzurre restano al decimo posto con una vittoria, mentre il Canada conserva l’imbattibilità con cinque successi su cinque. Per l’Italia il cammino prosegue con le sfide contro Norvegia, Giappone e Stati Uniti, che diventano ora fondamentali.