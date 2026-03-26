Finali da favola per l’Italia: Lillehammer regala vittorie, Coppe e un futuro da seguire

La Coppa del Mondo di sci alpino si è chiusa con un weekend che ha lasciato l’Italia tra le protagoniste assolute delle finali di Lillehammer. Gli azzurri hanno terminato la stagione con un bilancio di altissimo livello, soprattutto nelle gare veloci, dove sono arrivate vittorie pesanti e due Coppe di specialità. Se nelle prove tecniche non sono saliti podi, non sono comunque mancati segnali molto incoraggianti, soprattutto in prospettiva futura.

Pari, Pirovano e Goggia: il weekend perfetto della velocità

Il primo squillo lo ha firmato Dominik Paris, ancora una volta impeccabile sulla pista norvegese di Kvitfjell. L’altoatesino ha centrato una doppietta di enorme peso, imponendosi sia in discesa libera sia in SuperG, arrivando così a quota otto successi su quel tracciato. Un finale che conferma il valore di una stagione importane e rilancia le ambizioni del veterano azzurro anche in vista del prossimo Mondiale di Crans Montana.

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In campo femminile, invece, il sabato ha incoronato Laura Pirovano, capace di vincere ancora in discesa e di conquistare la Coppa di specialità dopo una straordinaria serie finale, con tre successi consecutivi. Il giorno seguente è toccato a Sofia Goggia, che ha chiuso in bellezza prendendosi sia la vittoria la Coppa del Mondo di SuperG, la prima della sua carriera in questa disciplina.

Niente podi tre le porte strette, ma Trocker accende il domani

Le gare tecniche non hanno regnato piazzamenti sul podio agli azzurri. Tra gli uomini sono arrivati risultati sotto le attese, mentre al femminile alcune condizioni fisiche non perfette hanno pesato sul rendimento. Eppure il finale norvegese ha lasciato in ereditò una notizia molto interessante: l’esplosione di Anna Trocker.

La diciassettenne altoatesina, già due volte campionessa mondiale juniores, ha centrato un nodo posto in slalom e un ottavo in gigante, mostrando tecnica, calma e personalità. È forse questo il messaggio già bella lasciato da Lillehammer: il presente funziona, ma il futuro promette ancora meglio.