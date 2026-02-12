Bob a 2, Germania davanti nelle prove olimpiche: Baumgartner convince a Cortina

Friedrich e Lochner firmano i migliori tempi nelle due manche di allenamento sulla pista Eugenio Monti. L’azzurro Patrick Baumgartner chiude quinto e quarto, mostrando un ottimo feeling con il budello ampezzano.

Germania subito protagonista nelle due run di prova

Si sono disputate oggi le prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti di Cortina, antipasto della gara olimpica di Milano-Cortina 2026.

Nella prima discesa è stato Johannes Lochner a far segnare il miglior tempo, scendendo sotto i 56 secondi e mettendo subito in chiaro le ambizioni tedesche. Alle sue spalle Francesco Friedrich, staccato di 19 centesimi, mentre il terzo equipaggio tedesco, Ammour, ha accusato oltre un secondo di ritardo dopo una run non perfetta.

Anche nella seconda manche la Germania ha fatto la voce grossa. Stavolta è stato Friedrich a firmare il miglior crono in 55.99, precedendo Lochner di un solo centesimo. Segnali forti in vista della gara ufficiale: l’obiettivo della tripletta, già riuscita a Pechino 2022, resta concreto.

Baumgartner tra i migliori: quinto e quarto tempo

Giornata molto positiva per Patrick Baumgartner, in gara con il frenatore Robert Mircea.

Nella prima manche l’azzurro ha chiuso con il tempo di 56.27, centrando il secondo posto provvisorio al momento della sua discesa e terminando poi quinto al termine della run. Nonostante una partenza non perfetta e un piccolo errore nel finale, i migliori parziali nei settori centrali hanno confermato il buon feeling con la pista.

Ancora meglio nella seconda discesa: Baumgartner ha fatto segnare il quarto miglior tempo di manche, rimanendo stabilmente tra i protagonisti della giornata. Davanti a lui solo Friedrich, Lochner e il britannico Hall, terzo a 20 centesimi dal leader.

Un risultato che non cambia i valori assoluti – con la Germania favorita per le medaglie – ma che certifica sensazioni incoraggianti per l’equipaggio azzurro.

Verso la gara olimpica

Le due prove hanno ribadito il copione atteso: la Germania parte in pole position con Lochner e Friedrich come uomini da battere.

Baumgartner si candida per un piazzamento di rilievo, con l’obiettivo realistico della top-10 e la speranza, se le condizioni resteranno favorevoli, di inserirsi nella lotta immediatamente alle spalle dei grandi favoriti.

