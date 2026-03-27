Deromedis il più veloce nelle qualificazioni di Gällivare: avanti anche Zorzi, Tomasoni e Galli

Il campione olimpico firma il miglior tempo nella prima giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di skicross. Italia protagonista anche con Zorzi, Tomasoni e Galli qualificati per gara 1.
Simone Deromedis apre l’ultima tappa di Coppa del Mondo di skicross con il miglior tempo nel turno di qualificazione della prima gara in programma a Gällivare, in Svezia. Il campione olimpico ha chiuso la prova in 56″91, precedendo di nove centesimi il francese Melvin Tchiknavorian e di 0″44 lo svizzero Alex Fiva.
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Ottima prestazione anche per Federico Tomasoni, nono tempo, reduce dal successo ottenuto nella precedente gara disputata a Craigleith, in Canada. Si qualificano inoltre Edoardo Zorzi, decimo, e Dominik Zuech, tredicesimo, mentre resta escluso per soli tre centesimi Yannick Gunsch, autore del 33° crono.
Nella prova femminile supera il turno anche Jole Galli grazie al quindicesimo tempo. Il miglior riscontro è stato firmato dalla svedese Sandra Näslund, davanti alla tedesca Daniela Maier e alla canadese Hannah Schmidt.
La tappa conclusiva di Coppa del Mondo prevede due gare: la prima è in programma sabato 28 marzo con partenza alle ore 11:20, mentre la seconda si disputerà domenica, allo stesso orario.