Curling, Mondiali maschili 2026 a Ogden: l’Italia riparte da Spiller skip. Retornaz si ferma dopo Milano Cortina

Al via venerdì 27 marzo la 67ª edizione del LGT World Men’s Curling Championship con 13 nazioni. Lo skip azzurro sarà il giovane Stefano Spiller, campione mondiale junior 2025. Confermati Mosaner, Arman e Pimpini. Primo impegno sabato alle 2 contro il Canada

Parte venerdì 27 marzo da Ogden, nello Utah, a circa 40 km a nord di Salt Lake City, la 67ª edizione dei Campionati Mondiali maschili di curling, ufficialmente denominati LGT World Men’s Curling Championship. Tredici le nazioni al via, tra cui un’Italia che si presenta con una formazione inedita e con tante aspettative sul giovane skip chiamato a raccogliere un’eredità importante.

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Retornaz si ferma, Spiller prende le redini

L’assenza più significativa è quella di Joël Retornaz, che per motivi personali ha scelto di chiudere la propria stagione in Nazionale con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, rinunciando al Mondiale. A prendere le redini del team è Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), alla prima apparizione in una manifestazione WCF assoluta dopo aver già scritto pagine importanti a livello junior: campione del mondo nel 2025, argento nel 2026. A fare chiarezza sulla situazione è il direttore tecnico Marco Mariani: “C’è stata la rinuncia di Joël al Mondiale. L’assenza non rappresenta un’esclusione, bensì il rispetto della sua volontà. La squadra sarà guidata dallo skip della nazionale junior. Sarà bello e interessante capire come funzionerà il team in questa formazione e sono fiducioso si possa fare bene”.

La formazione azzurra

Confermati al fianco di Spiller Amos Mosaner (Fiamme Oro) nel ruolo di third e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) come second, con Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) nel ruolo di lead. In panchina come riserva ci sarà Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). La squadra sarà seguita in loco dall’allenatore Ryan Fry e dal direttore tecnico Mariani.

Il formato del torneo

Il torneo prevede un round robin iniziale al termine del quale sei nazioni avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre dal terzo al sesto posto si dovrà passare per il Qualification Game — l’equivalente dei quarti di finale. La fase a eliminazione diretta si svolgerà tra venerdì 3 e sabato 4 aprile.

Il calendario dell’Italia (orari italiani)

Sabato 28 marzo ore 2.00 vs Canada; sabato 28 ore 16.00 vs Svezia; domenica 29 ore 3.00 vs Cina; domenica 29 ore 17.00 vs Germania; lunedì 30 ore 3.00 vs Svizzera; lunedì 30 ore 22.00 vs Scozia; martedì 31 ore 3.00 vs Sud Corea; martedì 31 ore 22.00 vs Polonia; mercoledì 1 aprile ore 3.00 vs Cechia; mercoledì 1 ore 22.00 vs Giappone; giovedì 2 aprile ore 17.00 vs USA; giovedì 2 ore 22.00 vs Norvegia.