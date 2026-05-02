Riccione, 9 giorni di grande scherma: i vincitori dei Campionati Nazionali Gold e Silver. Gli highlights su Assalto TV

Dal 23 aprile al 1° maggio il PlayHall di Riccione ha ospitato quasi 2500 atleti in pedana nelle sei specialità. Doppietta finale del Circolo Schermistico Forlivese con Malaguti e Castagnoli nella spada Assoluti. Oggi al via i Campionati Italiani Master.

Si è conclusa ieri, venerdì 1° maggio, la grande festa della scherma italiana a Riccione. Nove giornate intense, quasi 2500 atleti in pedana e sei specialità protagoniste: il PlayHall della riviera romagnola ha ospitato dal 23 aprile i Campionati Nazionali Gold per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti e i Campionati Nazionali Silver Under 17 per la spada e per il fioretto maschile, aprendo in modo spettacolare la primavera azzurra delle pedane. Oggi, sabato 2 maggio, la scherma a Riccione non si ferma: prendono il via i Campionati Italiani Master, con le fasi finali in diretta dalle ore 12.30.

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La doppietta finale: Malaguti e Castagnoli dominano la spada Assoluti

A chiudere la kermesse con il botto è stato il Circolo Schermistico Forlivese, protagonista di una splendida doppietta nell’ultima giornata. Marco Malaguti ha vinto la prova di spada maschile Assoluti su un tabellone da 278 partecipanti, precedendo Bernardo Ricci del Trieste Penta Scherma. Bronzo ex aequo per Edoardo Manzo della Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao e Fabio Mastromarino della Scherma Pistoia. Nella prova femminile, Chiara Castagnoli ha conquistato il titolo davanti a Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno, con il bronzo condiviso tra Beatrice Fava del Circolo Ravennate della Spada e Giada Incorvaia della Scherma Monza.

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Il fioretto: Schermabrescia e Comense protagoniste

La rassegna era partita giovedì 23 aprile con il fioretto Cadetti: oro a Giacomo Lasagna (Schermabrescia) tra gli uomini e a Kinzi Wall Younis (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) tra le donne, con il Silver maschile assegnato a Ludovico Galdiolo dell’AS Udinese. Il venerdì successivo ha premiato la categoria Giovani: titoli a Alessandro Bossini (Schermabrescia) e Mariavittoria Binaghi (Comense Scherma). Sabato 25 aprile spazio agli Assoluti del fioretto: oro a Francesco Griseri (Comense Scherma) tra gli uomini e a Stella Pagnin (Petrarca Scherma) tra le donne.

La sciabola: Dauno Foggia e Fides Livorno in evidenza

La sciabola ha dominato la scena da domenica 26 a martedì 28 aprile. Tra i Cadetti oro a Mattia Serino (Club Scherma Varese) e Sofia Maria De Paolis (Dauno Foggia). Tra i Giovani trionfo per Pietro Gianni Mastrolitto (Dauno Foggia) e Anna Torre (Fides Livorno). Tra gli Assoluti, Davide Vivaldi (Fides Livorno) e Chiara Resciniti (Milleculure Napoli) si sono aggiudicati i rispettivi titoli.

La spada: da Roppo a Trabucco, fino alla doppietta forlivese

Mercoledì 29 aprile ha aperto il blocco della spada con i Cadetti: oro Gold a Giorgio Roppo (Club Scherma Roma) tra gli uomini e a Beatrice De Troia (Roma Fencing) tra le donne; Silver maschile a Andrea Marongiu (AS Udinese), Silver femminile ad Anastasia Cosmidis (San Giusto Scherma). Giovedì 30 aprile i Giovani hanno incoronato Edoardo Trabucco (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) e Giorgia Caldarone (Club Scherma Roma). La doppietta di Malaguti e Castagnoli ha poi calato il sipario nel modo migliore.

Oggi i Campionati Italiani Master, in diretta su Assalto TV

La scherma a Riccione non va in vacanza. Da oggi, sabato 2 maggio, prendono il via i Campionati Italiani Master: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 12.30 su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface. 📺🤺