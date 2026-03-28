Curling, Mondiali di Ogden 2026: l’Italia debutta con una sconfitta pesante contro il Canada. Oggi la Svezia alle 16

Gli azzurri di Spiller cedono 2-9 ai nordamericani, che chiudono la partita in soli sei end. Formazione inedita per l’Italia senza Retornaz. Sabato alle 16 la sfida con la Svezia, domenica alle 3 quella con la Cina

Esordio amaro per l’Italia ai Campionati Mondiali maschili di curling 2026, gli LGT World Men’s Curling Championship in corso a Ogden, Utah. Nella notte europea tra venerdì e sabato gli azzurri hanno affrontato il Canada nel primo incontro del round robin, uscendone sconfitti con il punteggio di 2-9 in una gara chiusa dai nordamericani in soli sei end, senza lasciare margine di replica alla formazione italiana.

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La squadra azzurra

L’Italia è presente con una formazione inedita: skip Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), third Amos Mosaner (Fiamme Oro), second Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e lead Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica), con Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aggregato come riserva. L’assenza di Joël Retornaz, che ha scelto di chiudere la propria stagione in Nazionale con le Olimpiadi di Milano Cortina, rende il debutto iridato di Spiller ancora più significativo, seppur in un contesto difficile.

Il prossimo programma

Gli azzurri tornano subito in pista: il secondo incontro è in programma oggi alle 16.00 contro la Svezia, mentre domenica alle 3.00 (ora italiana) affronteranno la Cina.