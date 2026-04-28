Arrampicata, al via la Coppa del Mondo Boulder a Keqiao: 7 azzurri in gara

Dall’1 al 3 maggio in Cina debutta il circuito mondiale. Italia presente con un mix di esperienza e giovani talenti guidati da Moroni e Reusa.

Parte dalla Cina la stagione mondiale

Scatta da Keqiao District la nuova stagione della Coppa del Mondo Boulder, in programma dall’1 al 3 maggio. La tappa asiatica inaugura il circuito internazionale con una partecipazione di altissimo livello: 144 atleti pronti a confrontarsi su blocchi complessi e spettacolari, disegnati dai migliori tracciatori del panorama mondiale.

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Sette azzurri al via

L’Italia si presenta con una delegazione di sette atleti, selezionati dallo staff tecnico federale per affrontare una competizione che si preannuncia molto competitiva.

Nel settore femminile spiccano Camilla Moroni, reduce da un bronzo in Coppa del Mondo nella scorsa stagione, e Giorgia Tesio, campionessa italiana in carica. Con loro anche Stella Giacani, Irina Daziano e Francesca Matuella, protagoniste del circuito nazionale.

Tra gli uomini, riflettori su Matteo Reusa, campione italiano, e su Luca Boldrini.

Sfida ai migliori del mondo

Il livello della competizione sarà altissimo, con la presenza di alcuni dei nomi più importanti dell’arrampicata internazionale. Tra le donne spiccano Janja Garnbret, campionessa olimpica e mondiale, Brooke Raboutou, Oriane Bertone e Mao Nakamura.

Nel tabellone maschile saranno in gara atleti del calibro di Sorato Anraku, Toby Roberts, Mejdi Schalck e Sohta Amagasa, tutti protagonisti delle ultime stagioni a livello globale.

Programma delle gare

Il weekend di gara si svilupperà su tre giornate:

Venerdì 1 maggio

Ore 15.00 qualifiche femminili

Ore 22.00 qualifiche maschili

Ore 15.00 qualifiche femminili Ore 22.00 qualifiche maschili Sabato 2 maggio

Ore 16.30 semifinali femminili

Ore 01.00 finali

Ore 16.30 semifinali femminili Ore 01.00 finali Domenica 3 maggio

Ore 16.30 semifinali maschili

Ore 01.00 finali

A seguire le cerimonie di premiazione.

Obiettivo esperienza e crescita

Per il team azzurro si tratta di un banco di prova importante per misurarsi con l’élite mondiale, accumulare esperienza e testare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.