Arrampicata, Coppa Europa Boulder: Avezou vince a Kaunas, azzurri in finale

Ottima prova dell’Italia nella prima tappa: Bagnoli 6°, Salvatore 7°. Sacripanti protagonista in qualifica ma fuori dalla finale.

Prima tappa europea ad alto livello tecnico

Grande spettacolo a Kaunas per la prima tappa di Coppa Europa Boulder, che ha visto 176 atleti confrontarsi su tracciature complesse e tecnicamente impegnative. Un banco di prova importante che ha messo in evidenza preparazione atletica e capacità tattiche dei partecipanti.

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Qualifiche brillanti per gli azzurri

Ottima partenza per la squadra maschile italiana. Nicolò Sacripanti ha chiuso al primo posto in qualifica con 4 top (3 flash) e una zona per un totale di 109,7 punti, precedendo di misura il francese Sam Avezou e l’altro azzurro Giovanni Bagnoli.

Bene anche Niccolò Antony Salvatore, ottavo con 3 top e 2 zone, mentre non sono riusciti a qualificarsi per le semifinali Simone Mabboni (28°) e Mattia Salvatore (33°).

Niente semifinale per le azzurre

Nel settore femminile, nessuna italiana è riuscita a centrare la qualificazione. Leonie Hofer si è fermata al 25° posto, seguita da Giulia Rosa (34ª), Matilda Liù Moar (44ª), Caterina Dal Zotto (56ª) e Federica Papetti (62ª).

Semifinali e finale: due azzurri nella top 8

In semifinale Bagnoli ha conquistato la quarta posizione con 1 top e 2 zone, mentre Salvatore ha chiuso ottavo con 4 zone. Si è invece fermato al decimo posto Sacripanti, fuori dalla finale dopo l’ottima prestazione iniziale.

Nella finale, caratterizzata da percorsi particolarmente selettivi, Bagnoli e Salvatore hanno terminato rispettivamente al sesto e settimo posto.

Podio e prossimo appuntamento

La vittoria è andata al francese Avezou, seguito dagli israeliani Katz e Mark.

Il circuito proseguirà con la seconda tappa, in programma il 16 e 17 maggio in Slovacchia, dove l’Italia cercherà di migliorare i risultati ottenuti in Lituania.