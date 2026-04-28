Caso Rocchi, strategia attendista: il designatore può non presentarsi davanti al pm

L’inchiesta arbitrale entra in u passaggio delicato e uno dei tempi più discussi riguarda la posizione di Gianluca Rocchi. Nella giornata di giovedì il designatore e il suo vice Andrea Gervasoni dovrebbero comparire giovedì davanti al pubblico ministero Ascione, titolare dell’indagine aperta dalla Procura di Milano. La sensazione, però, è che Rocchi possa scegliere di non presentarsi, esercitando una facoltà prevista dalla legge.

Rocchi valuta il silenzio e prende tempo

L’orientamento emerso è chiaro: Rocchi starebbe pensando di non rispondere, almeno per ora, alle domande del PM. L’idea, sempre secondo la ricostruzione riportata, sarebbe quella di attendere che la Procura scopra altre carte senza offrire ulteriori elementi in questa fase.

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A confermarlo direttamente sono anche le parole del suo legale, Antonio D’Avirro, che nelle scorse ore aveva contestato la formulazione delle scuse, sottilenando come si parli di un presunto concorso tra più persone senza che queste vengano esplicitamente indicate. Sul possibile invito a comparire, lo stesso avvocato aveva lasciato aperto ogni scenario con un secco: “Stiamo valutando”.

Gervasoni verso la comparizione, linea diversa

Diversa, invece, la posizione di Andrea Gervasoni. Il suo difensore, Michele Ducci, ha infatti fatto sapere che il supervisore VAR dovrebbe presentarsi e rispondere. È un dettaglio non secondario, perché mostra come le strategie difensive dei due principali protagonisti di questo passaggio giudiziario possano divergere già da subito.

In sostanza, mentre Rocchi ragiona su una linea più attendista e prudente, Gervasoni appare orientato a collaborare immediatamente con gli inquirenti. Un doppio binario che rendere ancora più interessante, e delicato, il prossimo sviluppato dell’inchiesta.