NBA, choc Minnesota: rottura del tendine d’Achille per DiVincenzo, stagione finita

Dramma in gara-4 per i Timberwolves: dopo appena 79 secondi l’azzurro è costretto a uscire per un grave infortunio. Stop lungo e addio ai playoff.
Infortunio shock dopo pochi secondi
La gara-4 tra Minnesota e Denver si apre nel peggiore dei modi per i Timberwolves. Dopo appena 79 secondi di gioco, Donte DiVincenzo è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio che appare subito gravissimo.
L’esterno, nel tentativo di recuperare un rimbalzo dopo un suo tiro da tre punti, si accascia improvvisamente a terra, portandosi la mano alla parte posteriore della gamba destra. Le immagini e la dinamica lasciano pochi dubbi: si tratta di una rottura del tendine d’Achille.
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Stagione finita, lungo stop
Per DiVincenzo la diagnosi è pesante: stagione conclusa e tempi di recupero lunghi, che mettono a rischio anche buona parte della prossima annata. Un colpo durissimo per Minnesota, che perde una pedina importante proprio nel momento decisivo dei playoff.
Niente estate azzurra
Il giocatore, considerato futuro elemento della Nazionale italiana ma ancora senza esordio ufficiale, non avrebbe comunque preso parte agli impegni estivi. In calendario non sono previste competizioni di primo piano, ma soltanto le finestre di qualificazione ai Mondiali.
Minnesota costretta a reagire
L’infortunio cambia inevitabilmente gli equilibri della serie e obbliga i Timberwolves a riorganizzarsi. In un momento cruciale della postseason, Minnesota dovrà trovare nuove soluzioni per sopperire all’assenza di uno dei suoi uomini più affidabili.