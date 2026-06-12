GP Barcellona, Hamilton lancia l’allarme dopo le Fp2: “Siamo distanti dai primi”

Lewis Hamilton non è per niente contento dopo le Fp2 del GP di Barcellona: i risultati delle libere e cosa ha detto l’inglese

Il weekend dei motori passa da Barcellona e la Ferrari deve arrivarci in rimonta. Mentre si parla solo di Antonelli e delle gerarchie in vetta, con Hamilton in ottima forma, si rivede una grande McLaren nelle FP2 del GP di Barcellona.

Lando Norris domina la sessione fermando il cronometro su un eccellente 1:15.426. Alle sue spalle lotta serratissima: George Russell si piazza davanti a Oscar Piastri per soli nove millesimi, mentre Charles Leclerc chiude quarto a 373 millesimi.

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Quinto posto per un Andrea Kimi Antonelli che migliora nel corso della giornata, sesto Max Verstappen. Solo nono Lewis Hamilton, staccato di oltre un secondo. Se la classifica assoluta sorride alla Mercedes di Antonelli e Russell, ottimi nel long run, la Ferrari dimostra un passo gara piuttosto competitivo, specialmente con il monegasco.

La delusione di Hamilton dopo le FP2: come stanno le cose

Tuttavia, il venerdì catalano lascia l’amaro in bocca al sette volte iridato. Hamilton non nasconde la sua profonda frustrazione ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono molto distante dalla vetta e ho trovato il minor livello di grip che mi possa ricordare con questa generazione di vetture”.

Parole pesanti, che fotografano le enormi difficoltà della Rossa dell’inglese nel trovare il giusto feeling a Barcellona, specialmente rispetto al compagno di box.

Interpellato sugli aggiornamenti portati in pista dalla Ferrari, il britannico è glaciale: “Sensazioni? Sinceramente, nessuna. Semplicemente non siamo veloci e siamo molto distanti dai primi”. Un’ammissione estremamente dura, che sottolinea come gli ultimi sviluppi portati non abbiano ancora prodotto i benefici sperati.

Mentre Lewis Hamilton fatica, Leclerc sembra poter fare davvero bene: la Rossa ha comunque un passo gara promettente, ma deve assolutamente trovare il modo di sbloccare la vettura del sette volte campione.