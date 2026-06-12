Infantino punge l’Italia: “Con 64 squadre forse si qualifica ai Mondiali, magari portiamole a 208”

Il presidente della FIFA torna a parlare del possibile ampliamento dei Mondiali e lancia una battuta sugli azzurri durante un’intervista concessa in occasione della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica.

La possibilità di un ulteriore allargamento della Coppa del Mondo torna al centro del dibattito internazionale. A riaccendere la discussione è stato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha affrontato l’argomento durante un’intervista rilasciata al canale brasiliano CazéTV in occasione della partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica.

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Infantino: “Valuteremo dopo il primo Mondiale a 48 squadre”

Il numero uno della FIFA ha ricordato come il nuovo format a 48 nazionali rappresenti già un cambiamento storico per la competizione.

“Vediamo come si svolgerà questa Coppa del Mondo con 48 Nazionali. È chiaro che è un evento molto grande. Abbiamo già discusso di 64 squadre, maggiore coinvolgimento di tutto il mondo. La domanda è stata posta al Consiglio della Fifa, ma sfruttiamo questa prima Coppa con 48 selezioni per capire”.

Le dichiarazioni sono state riprese da diversi siti sudamericani e hanno riaperto il confronto sull’eventuale ampliamento futuro del torneo iridato.

La battuta sull’Italia

Nel corso dell’intervista, Infantino ha poi rivolto una battuta ironica all’Italia, reduce da anni difficili nelle qualificazioni mondiali.

“Forse l’Italia si qualifica con 64 selezioni… potremmo metterne 208 per vedere se si qualifica”.

Una frase pronunciata in tono scherzoso ma destinata a far discutere, soprattutto considerando le recenti difficoltà della Nazionale azzurra nel percorso verso le fasi finali della Coppa del Mondo.

Il dibattito sull’allargamento del torneo

L’ipotesi di passare dalle attuali 48 a 64 squadre partecipanti è stata già oggetto di confronto all’interno degli organismi FIFA. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di aumentare ulteriormente la rappresentatività delle diverse confederazioni e coinvolgere un numero sempre maggiore di Paesi.

Per il momento, però, la federazione internazionale sembra intenzionata a valutare gli effetti del nuovo format introdotto nel 2026 prima di prendere eventuali decisioni sul futuro della competizione.