Top 14, weekend decisivo su Sky: spareggi e access match in diretta

Pau-Racing 92 e Stade Français-La Rochelle aprono la fase finale del campionato francese. Domenica in programma anche la sfida tra Provence Rugby e Perpignan che vale un posto nel TOP 14 2026/27.

Il rugby francese entra nella sua fase più calda e Sky trasmetterà in diretta le sfide decisive del weekend. Tra barrages e access match, saranno tre gli appuntamenti da seguire tra sabato 13 e domenica 14 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW.

Pau-Racing 92 apre gli spareggi

La fase finale del TOP 14 prenderà il via sabato 13 giugno con il primo barrage tra Pau e Racing 92. La sfida, in programma alle 21:05, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max.

La gara mette in palio un posto nelle semifinali del campionato francese, dove la vincente troverà una delle prime due classificate della regular season.

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Stade Français contro La Rochelle

Domenica 14 giugno alle 21:05 sarà la volta del secondo spareggio tra Stade Français e La Rochelle, in diretta su Sky Sport Arena.

Tra i protagonisti del match ci sarà anche l’azzurro Giacomo Nicotera, impegnato con la formazione parigina. La squadra vincente raggiungerà la semifinale contro una delle due capolista della stagione regolare, Toulouse o Montpellier.

Provence Rugby-Perpignan vale il TOP 14

Nel pomeriggio di domenica spazio anche all’access match tra Provence Rugby e Perpignan, in programma alle ore 18 su Sky Sport Arena.

Si tratta di una sfida fondamentale per determinare una delle partecipanti al TOP 14 2026/27. Nel Perpignan militano anche due giocatori italiani, Tommaso Allan e Pietro Ceccarelli.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 13 giugno

Ore 21:05

Pau-Racing 92

Sky Sport Max

Telecronaca di Moreno Molla, commento di Federico Fusetti

Domenica 14 giugno

Ore 18:00

Provence Rugby-Perpignan

Sky Sport Arena

Telecronaca di Moreno Molla, commento di Pippo Frati

Ore 21:05

Stade Français-La Rochelle

Sky Sport Arena

Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Andrea De Rossi

Rugby protagonista su Sky

Oltre alle dirette delle partite, Sky Sport seguirà il weekend con notizie, interviste e highlights su Sky Sport 24. Approfondimenti e aggiornamenti saranno disponibili anche sul sito Sky Sport, sull’app ufficiale e sui canali social dell’emittente.