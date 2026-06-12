Fasi finali campionati italiani U17, i risultati di oggi: rivivi l’evento su Italia Boxe TV

Si stanno svolgendo le fasi finali dei campionati italiani U17: cosa è successo oggi a Chianciano Terme e il replay dell’evento

È stata una giornata intensa al Pala Montepaschi di Chianciano Terme, dove si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Under 17. Una giornata ricca di emozioni, con diversi match risolti prima del limite e prestazioni di ottimo livello.

Nei pesi leggeri, c’è stato un dominio assoluto per Gaetano Vinci (SC PM) nei 46 kg, che si impone per 5-0 con un punteggio netto (30-27). Stessa sorte per Salvatore Meschisi (SC PL), sempre nei 46 kg, mentre Nicolò Cimignolo (TS GS) deve faticare per superare Luigi Nalli con un tirato 4-3.

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Nei 50 kg, Vincenzo Viola (GS PL) domina il suo match per 5-0, mentre nei 54 kg Brian Lo Piccolo (SC TS) e Vincenzo Sodano (GS TS) si impongono rispettivamente per 5-0 e 5-2. Da segnalare la vittoria di Elmedin Saiti (SC TS) nei 54 kg per 5-0 su Daniel Denaro.

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I risultati di oggi a Chianciano Terme (quarti di finale)

Nei pesi medi, Lorenzo De Luca (GS) e Cristiano Velocci (LZ CL) vincono entrambi per 5-0 nei 60 kg. Nei 66 kg, Raul Barone (LZ) e Angelo Saponaro (PL) si impongono con autorità, mentre Luigi Lettieri (CP) e Alessio Diotallevi (LZ) devono sudare per passare il turno.

Nei pesi massimi, Roberto Miglietta (PL) e Gabriele Galantini (TS) vincono nei 75 kg, mentre Logan Belussi (LB) si impone per RSC al terzo round. Negli 80 kg, Claudio Lorusso (PL) ferma Francesco Minguizzi al primo round, mentre Giorgio Borrelli (MC) e Dario Angilletti (LZ) vincono ai punti.

Nei supermassimi, Achille Vinciati (FVG), Denis Zimbru (FVG) e Cristian Arena (CP) conquistano le semifinali con prestazioni convincenti. A questo punto c’è grande attesa per le semifinali, domenica invece sono previste le finali. Tutto sarà visibile su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface Tv.