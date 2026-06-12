NBA Finals 2026, Knicks a un passo dal titolo: su Sky e NOW le prossime sfide della serie

New York conduce 3-1 contro San Antonio e avrà il primo match point in Gara 5. Tutti gli appuntamenti delle Finals saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le NBA Finals 2026 entrano nella fase decisiva e gli appassionati italiani potranno seguire ogni momento della serie su Sky e in streaming su NOW. I New York Knicks sono a una sola vittoria dal titolo NBA dopo aver portato il punteggio sul 3-1 contro i San Antonio Spurs.

Gara 5 potrebbe già assegnare l’anello ai Knicks, impegnati in trasferta al Frost Bank Center, mentre restano eventualmente in programma anche Gara 6 e Gara 7.

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Gara 5: primo match point per New York

L’appuntamento con Gara 5 è fissato per domenica 14 giugno. I Knicks avranno l’occasione di chiudere la serie e conquistare il titolo NBA davanti al pubblico degli Spurs.

La partita sarà trasmessa in differita alle ore 12:00, 17:15 e 21:00 su Sky Sport Basket e alle 19:15 su Sky Sport Uno, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Gara 6 in programma mercoledì 17 giugno

Qualora San Antonio riuscisse a prolungare la serie, Gara 6 si giocherà con New York che tornerà a ospitare gli Spurs.

L’incontro sarà proposto mercoledì 17 giugno alle ore 12:00, 16:30 e 21:15 su Sky Sport Basket e alle 23:30 su Sky Sport Uno, sempre con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Eventuale Gara 7 sabato 20 giugno

Nel caso in cui la sfida per il titolo arrivasse fino all’ultimo atto, Gara 7 andrà in scena sabato 20 giugno.

La programmazione prevede tre repliche alle ore 12:00, 17:00 e 21:15 su Sky Sport Basket.

Approfondimenti quotidiani sulle Finals

Le NBA Finals 2026 saranno seguite quotidianamente anche da Sky Sport 24 con “Basket Room – Speciale Finals”, in onda ogni giorno alle ore 16:45.

Aggiornamenti, analisi e approfondimenti saranno disponibili inoltre su SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e attraverso i canali social ufficiali dell’emittente.

Il programma delle NBA Finals su Sky e NOW

Domenica 14 giugno

Ore 12:00, 17:15 e 21:00

San Antonio Spurs-New York Knicks (Gara 5)

Sky Sport Basket

Ore 19:15

Sky Sport Uno

Mercoledì 17 giugno (se necessaria)

Ore 12:00, 16:30 e 21:15

New York Knicks-San Antonio Spurs (Gara 6)

Sky Sport Basket

Ore 23:30

Sky Sport Uno

Sabato 20 giugno (se necessaria)