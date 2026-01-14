Curling, l’Italia al via del Mercure Perth Masters in Scozia

Dal 15 al 18 gennaio a Perth torneo internazionale con 13 squadre femminili: in gara anche il quartetto azzurro
Fra giovedì 15 e domenica 18 gennaio, la città scozzese di Perth ospiterà il Mercure Perth Masters, torneo internazionale di curling che vedrà al via formazioni provenienti da diversi Paesi e rappresenterà un banco di prova importante nel panorama europeo della disciplina.
Nel tabellone femminile, composto da 13 squadre, sarà presente anche una formazione italiana, chiamata a misurarsi con avversarie di alto livello in una competizione di grande tradizione.
Il quartetto azzurro
A rappresentare l’Italia saranno:
-
Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle)
-
Rebecca Mariani (MJ Academy)
-
Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro)
-
Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro)
Un gruppo che unisce esperienza e continuità, pronto a confrontarsi in un contesto internazionale utile anche in ottica di crescita e consolidamento del movimento azzurro.
Formula del torneo
La competizione prenderà il via con una fase di round robin, al termine della quale verrà definito il tabellone a eliminazione diretta, in programma nel corso del fine settimana.
Il torneo assegnerà quindi il titolo attraverso semifinali e finale concentrate tra sabato e domenica.
Programma dettagliato e risultati saranno disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.