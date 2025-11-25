Le azzurre cedono ancora sul ghiaccio di Lohja: decisivi gli errori negli ultimi end. L’Italia scivola al penultimo posto del Round Robin.

Continua il momento difficile della Nazionale italiana di curling femminile, che agli Europei 2025 in corso a Lohja (Finlandia) incassa un’altra sconfitta pesante. Le azzurre sono state battute dalla Turchia per 7-6, capitolando nel finale dopo aver condotto buona parte della sfida.

La gara si apre con grande equilibrio: per tre end consecutivi nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio, annullandosi a vicenda. Al quarto end arriva il primo acuto italiano: Stefania Constantini trova la bocciata vincente e porta a casa due punti. Il vantaggio dura però poco, perché nel turno successivo la skip turca Yildiz firma un rilascio perfetto che riporta la situazione in parità.

L’Italia prova ad allungare nella sesta ripresa, sfruttando il primo errore pesante della skip avversaria: Constantini ne approfitta per marcare tre punti e portare le azzurre sul 5-3. La Turchia reagisce subito, anche se non va oltre il singolo punto. L’Italia risponde marcando un’altra unità e si presenta all’ottavo end sul 6-4, apparentemente in controllo.

Proprio nel momento decisivo, però, il match si ribalta. La trama di gioco italiana si complica, Yildiz trova tre punti pesantissimi e rimette tutto in equilibrio. All’ultimo end l’Italia avrebbe la possibilità di chiudere la partita, ma la bocciata finale di Constantini non trova la misura: la Turchia ringrazia e conquista il 7-6 definitivo.

La classifica ora si fa molto difficile: l’Italia è penultima nel Round Robin con due vittorie e quattro sconfitte. Nel pomeriggio è attesa la sfida contro la Germania, già decisiva per tenere vive le residue speranze di avanzare.