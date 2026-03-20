Curling femminile, Mondiali 2026: l’Italia cede alla Svizzera 6-4 ma la qualificazione ai playoff è ancora possibile

Le azzurre rimangono in corsa con 5 vittorie in 11 partite: sabato notte servono una vittoria contro la Turchia e la contemporanea sconfitta della Cina per centrare il sesto posto

L’Italia femminile di curling incassa la terza sconfitta ai Mondiali 2026 di Calgary, in Canada, cedendo alla Svizzera per 6-4. Dopo i successi contro Danimarca e Scozia, il quartetto azzurro composto da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto si arrende alle elvetiche — pur prive della skip titolare Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz — ma resta ancora matematicamente in corsa per i playoff.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La partita: botta e risposta, poi l’allungo svizzero

La Svizzera parte con il vantaggio del martello e opta per una mano nulla nel primo end, per poi portarsi avanti nel secondo. L’Italia reagisce nel terzo end riportandosi sull’1-1, ma subisce due punti nel quarto che valgono il 3-1 per le avversarie. Le azzurre accorciano prima dell’intervallo, chiuso sul 3-2. Nella seconda parte di gara il confronto procede punto a punto fino al 4-3, quando la svolta arriva tra l’ottavo e il nono end: la Svizzera prima gioca una mano nulla, poi piazza due stone decisive che fissano il 6-3. Nel decimo e ultimo end l’Italia conquista un solo punto, chiudendo sul 6-4 finale.

La classifica: ottavo posto a pari merito con la Cina

Con cinque vittorie in undici partite l’Italia occupa l’ottavo posto, a pari merito con la Cina. In vetta alla classifica c’è la Svizzera con 10 vittorie, seguita da Canada e Giappone a quota 8. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre dal terzo al sesto posto disputeranno i playoff.

L’ultima chance: Turchia da battere e occhio alla Cina

Tutto si deciderà nell’ultima giornata del round robin, in programma alle ore 2.00 di sabato 21 marzo (ora italiana). Per accedere alla fase a eliminazione diretta, l’Italia dovrà battere la Turchia — attualmente sesta con sei vittorie — e sperare in una contemporanea sconfitta della Cina contro la Norvegia. Con questa combinazione le azzurre chiuderebbero al sesto posto, centrando la qualificazione ai playoff.