Uomini e donne vincono i rispettivi match della quarta tornata: Retornaz batte la Germania 9-7, Constantini travolge la Scozia 9-2. Oggi altri due impegni contro Svezia e Polonia.

Giornata intensa e ricca di soddisfazioni per il curling azzurro agli Europei di Lohja, in Finlandia. Nella quarta tornata della fase round robin, sia la selezione maschile sia quella femminile hanno centrato successi importanti, confermando le buone impressioni dell’avvio di torneo.

Uomini: rimonta e successo sulla Germania

La squadra maschile composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Pimpini (MJ Academy, Fiamme Oro, Fiamme Gialle e Aeronautica) arrivava al match con due vittorie nelle prime tre partite.

Contro la Germania è arrivato un successo combattuto per 9-7 al termine di una sfida sempre in equilibrio. Gli azzurri erano scivolati sotto 5-6 dopo sette end, ma negli ultimi tre parziali la squadra tricolore ha cambiato passo: due punti nell’ottavo end, uno concesso ai tedeschi nel nono e altri due marcati nel decimo hanno consegnato all’Italia una vittoria pesantissima.

Donne: dominio totale su una Scozia irriconoscibile

Prestazione travolgente anche per la formazione femminile guidata da Stefania Constantini, con Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto. Dopo un solo successo nelle prime tre uscite, le azzurre hanno reagito con forza battendo la Scozia 9-2.

Un avvio sprint (5-0 dopo appena due end) ha indirizzato la partita, con la squadra italiana sempre più padrone del ghiaccio e capace di chiudere rapidamente ogni discorso.

I prossimi impegni

La quinta sessione vedrà l’Italia nuovamente in campo oggi:

Italia femminile – Svezia alle 15:00

Italia maschile – Polonia alle 19:00

Una giornata che può consolidare ulteriormente il percorso di entrambe le selezioni verso la fase finale.