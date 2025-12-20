Sportface TVOriginals
Curling

Canadian Open curling, l’Italia verso la fase decisiva: maschile al tie-break, vittoria finale per le azzurre

Franz Monaco
Le Gruyère AOP European Curling Championships 2025 A Division Lohja, Finland
Credit World Curling Federation

Al Grand Slam of Curling di HearningLife gli uomini si giocano l’accesso ai quarti contro la Scozia, successo di chiusura per il team femminile e colpo degli azzurrini nel Tier 2.

L’HearningLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, entra nel vivo con l’avvicinarsi della fase a eliminazione diretta. Alla prestigiosa competizione, riservata esclusivamente ai migliori team del ranking mondiale, sono presenti anche le formazioni italiane.

Maschile: azzurri al tie-break per i quarti

Nel torneo principale maschile, la squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella aveva chiuso il proprio cammino nel round robin con due vittorie su tre incontri disputati.

Nell’ultimo match della fase a gironi, gli azzurri sono stati superati dagli statunitensi del Team Shuster con il punteggio di 7-2. Dopo una partenza equilibrata, gli americani hanno preso il largo nel quarto end, replicando poi nel sesto parziale e indirizzando definitivamente la sfida.

Il risultato costringe ora la rappresentativa italiana a passare dal tie-break, in programma nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, contro gli scozzesi del Team Waddell, con in palio l’accesso ai quarti di finale.

Femminile: vittoria d’orgoglio contro la Corea

In campo femminile, il quartetto formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli era già matematicamente fuori dalla corsa ai play-off dopo tre sconfitte consecutive.

Le azzurre hanno però chiuso il torneo con una vittoria di prestigio, superando le coreane del Team Kim per 8-7 al termine di una sfida combattutissima, decisa soltanto negli ultimi end e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte.

Tier 2: successo pesante contro Koe

Buone notizie anche dal Tier 2, il torneo cadetto collegato alla manifestazione principale. La giovane formazione composta da Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta, dopo una vittoria nei primi tre incontri, ha firmato un colpo di grande valore battendo i canadesi del Team Koe per 5-4.

Una partita giocata sul filo dell’equilibrio, risolta grazie a una mano rubata nell’ultimo end, che consente agli azzurri di restare in corsa nelle fasi finali.

Il programma della fase finale

I quarti di finale sono in programma alle 23:00 italiane di sabato, le semifinali scatteranno dalle 3:00 europee di domenica, mentre la finale è prevista alle 22:30 di domenica.

