Canadian Open curling, l’Italia verso la fase decisiva: maschile al tie-break, vittoria finale per le azzurre

Al Grand Slam of Curling di HearningLife gli uomini si giocano l’accesso ai quarti contro la Scozia, successo di chiusura per il team femminile e colpo degli azzurrini nel Tier 2.

L’HearningLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, entra nel vivo con l’avvicinarsi della fase a eliminazione diretta. Alla prestigiosa competizione, riservata esclusivamente ai migliori team del ranking mondiale, sono presenti anche le formazioni italiane.

Maschile: azzurri al tie-break per i quarti

Nel torneo principale maschile, la squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella aveva chiuso il proprio cammino nel round robin con due vittorie su tre incontri disputati.

Nell’ultimo match della fase a gironi, gli azzurri sono stati superati dagli statunitensi del Team Shuster con il punteggio di 7-2. Dopo una partenza equilibrata, gli americani hanno preso il largo nel quarto end, replicando poi nel sesto parziale e indirizzando definitivamente la sfida.

Il risultato costringe ora la rappresentativa italiana a passare dal tie-break, in programma nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, contro gli scozzesi del Team Waddell, con in palio l’accesso ai quarti di finale.

Femminile: vittoria d’orgoglio contro la Corea

In campo femminile, il quartetto formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli era già matematicamente fuori dalla corsa ai play-off dopo tre sconfitte consecutive.

Le azzurre hanno però chiuso il torneo con una vittoria di prestigio, superando le coreane del Team Kim per 8-7 al termine di una sfida combattutissima, decisa soltanto negli ultimi end e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte.

Tier 2: successo pesante contro Koe

Buone notizie anche dal Tier 2, il torneo cadetto collegato alla manifestazione principale. La giovane formazione composta da Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta, dopo una vittoria nei primi tre incontri, ha firmato un colpo di grande valore battendo i canadesi del Team Koe per 5-4.

Una partita giocata sul filo dell’equilibrio, risolta grazie a una mano rubata nell’ultimo end, che consente agli azzurri di restare in corsa nelle fasi finali.

Il programma della fase finale

I quarti di finale sono in programma alle 23:00 italiane di sabato, le semifinali scatteranno dalle 3:00 europee di domenica, mentre la finale è prevista alle 22:30 di domenica.