Hockey femminile, Italia ai quarti: battuto il Giappone 3-2 a Milano Cortina 2026

Secondo successo storico per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio: le azzurre superano il Giappone 3-2, chiudono il discorso qualificazione con un turno d’anticipo e conquistano i quarti di finale olimpici.

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio centra un traguardo storico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo il Giappone per 3-2 nella penultima giornata della fase a gironi e conquistando con una gara d’anticipo la qualificazione ai quarti di finale.

Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, nella quale le azzurre hanno mostrato qualità, lucidità e grande capacità di soffrire nei momenti decisivi. Il successo permette all’Italia di salire al secondo posto in classifica e di presentarsi all’ultima sfida del girone con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo.

Fantin trascina l’Italia nel primo periodo

Il match si sblocca al 12:34 del primo periodo: Matilde Fantin rompe l’equilibrio con una conclusione a cinque contro cinque, finalizzando al meglio un’azione costruita con Laura Lobis e Kayla Tutino. L’Italia continua a spingere e sfrutta una penalità comminata al Giappone: al 18:51 è ancora Fantin a colpire, firmando la doppietta personale in power play su assist di Nadia Mattivi e Laura Fortino.

Le azzurre chiudono il primo tempo avanti 2-0, dando la sensazione di avere il controllo del match.

La reazione giapponese e la gestione azzurra

Nel secondo periodo il Giappone prova a rientrare in partita e trova il gol che riapre l’incontro al 22:48, quando Rui Ukita supera il portiere italiano con l’aiuto di Rio Noro. L’Italia accusa il colpo ma non perde compattezza, continuando a gestire il gioco nonostante alcune penalità che aumentano la pressione difensiva.

La solidità del reparto arretrato e le parate decisive di Durante permettono alle azzurre di arrivare al secondo intervallo ancora in vantaggio.

Della Rovere decisiva, poi il finale di sofferenza

In avvio di terzo periodo arriva il nuovo allungo italiano: al 40:37 Kristin Della Rovere trova il gol del 3-1, una rete pesantissima che sembra indirizzare definitivamente la gara. Il Giappone, però, non si arrende e al 51:01 Akane Shiga firma il 3-2, con il gol assegnato dopo revisione al video.

Gli ultimi minuti sono di grande sofferenza, con le giapponesi all’attacco a caccia del pareggio. L’Italia resiste con ordine, sacrificio e grande concentrazione, difendendo il risultato fino alla sirena finale.

QuartI centrati e ultimo match con la Germania

Con questa vittoria l’Italia ottiene il secondo successo nel torneo olimpico e si qualifica ai quarti di finale con un turno d’anticipo. Le azzurre torneranno in campo domani alle 16:40 contro la Germania per l’ultima partita della fase a gironi, utile a definire il piazzamento finale in classifica.

Un risultato che certifica la crescita del movimento e regala alla Nazionale una pagina memorabile dell’hockey femminile italiano.