Curling, la Scozia chiude sul podio: Stati Uniti battuti e bronzo conquistato a Ogden

Ai Mondiali maschili di curling in corso a Ogden, nello Utah, la Scozia si è presa la medaglia di bronzo superando gli Stati Uniti con il punteggio di 11-6. Il quartetto composto da Ross Whyte, Robin Brydone, Craig Waddell e Eau Kyle, con Duncan McFadzean come alternate, ha chiuso la sfida con un end d’anticipo, sfruttando al meglio l’ultimo allungo della partita.

Per gli americani di John Shuster, sostenuti dal pubblico di casa, è invece arrivata una sconfitta che lascia parecchio l’amaro in bocca dopo una gara rimasta aperta per lunghi tratti.

Scozia forte in avvio, gli USA restano in scia

La formazione britannica ha iniziato meglio, sfruttando il martello già nel primo end per costruire subito un margine importante di tre punti. Gli Stati Uniti hanno però reagito immediatamente, tornando sotto nel secondo parziale e restando affacciati anche dopo il nuovo allungo scozzese del terzino end, che aveva riportato il punteggio sul 5-2.

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I padroni di casa non si sono disuniti: prima hanno accorciato ancora, poi sono riusciti anche a rubare la mano, arrivando così sul 5-5 a metà gara. In quel momento la partita sembrava completamente riaperta e pronta a girare in qualsiasi direzione.

L’end decisivo spezza l’equilibrio e consegna il bronzo

Dopo una mano nulla in apertura di seconda parte, la Scozia ha rimesso la testa avanti nel settimo end, portando sul 7-5. Gli Stati Uniti hanno trovato un altro punto utile nell’ottava ripresa, restando in corsa sul 7-6, ma il colpo definitivo è arrivato subito dopo.

Nel nono end gli scozzesi hanno infatti piazzato una mano pesantissima da quattro punti, allungando fino all’11-6 e chiudendo di fatto il discorso. A quel punto agli americani non è rimasto altro che concedere la vittoria, lasciando alla Scozia un bronzo costruito con maggiore lucida nei momenti chiave.