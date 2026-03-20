Curling femminile: l’Italia batte la Scozia, play-off Mondiali ancora possibili

L’Italia del curling femminile conquista una vittoria pesante e convincente ai Campionati Mondiali 2026 in corso a Calgary, superando la Scozia con il punteggio di 7-5 e centrando il terzo successo consecutivo.

Curling: Italia-Scozia femminile finisce 7-5

L’Italia batte la Scozia ed ora crede al sogno Mondiale. Il risultato di questa notte, infatti, rilancia con forza le ambizioni delle azzurre nella corsa ai play-off, certificando la crescita costante di una squadra sempre più solida, unita, ma soprattutto competitiva. Protagonista assoluta della sfida è stata Stefania Constantini, autrice di una prestazione da campionessa vera e faro dell’Italia nei momenti chiave del match.

L’incontro si apre con grande equilibrio, con una mano nulla iniziale e il primo punto scozzese nel secondo end. L’Italia risponde subito nel terzo, trovando il pareggio e preparando il terreno per una partita intensa e ricca di colpi di scena. Le scozzesi provano ad allungare tra quarto e quinto end, costruendo un vantaggio importante grazie a due punti e una mano rubata, ma la reazione azzurra è immediata e determinata.

Nel sesto end arriva infatti la svolta decisiva: una manovra offensiva perfetta permette alle italiane di mettere a segno tre punti e ristabilire la parità. Da quel momento la squadra cambia passo, gestendo con lucidità le fasi successive e limitando le avversarie a un solo punto nel settimo. L’ottavo end si rivela poi cruciale, con due punti che indirizzano definitivamente la sfida, prima della chiusura al nono con un’ulteriore mano rubata.

Grazie a questo successo, l’Italia si mantiene pienamente in corsa per un posto tra le migliori, confermando la sua crescita anche sotto il punto di vista della concentrazione mentale. Il cammino resta però complesso per le azzurre che dovranno affrontare la Svizzera, già qualificata, e lo scontro diretto con la Turchia che si rivelerà decisivo.

La classifica dell’Italia

Al momento la classifica del Round Robin vede l’Italia in settima posizione . Dopo un avvio negativo, le azzurre si sono guadagnate nuovamente speranze concrete di qualificazione. Servirà però continuità e soprattutto sangue freddo.

Posizione Squadra Vittorie Stato 1 Svizzera 9 Q 2 Canada 8 Q 3 Giappone 8 Q 4 Svezia 8 Q 5 Corea del Sud 6 — 6 Cina 5 — 7 Italia 5 — 8 Turchia 5 — 9 Scozia 4 — 10 Danimarca 3 — 11 Norvegia 3 — 12 Australia 1 — 13 Stati Uniti 1 —

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