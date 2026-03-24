Coppa Europa, Mathiou e Pazzaglia sul podio finale: ora la Coppa del Mondo

Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia hanno fatto molto bene in Coppa Europa, tanto da guadagnarsi il pass in Coppa del Mondo: i piazzamenti

La stagione degli sport invernali sta per volgere al termine e non è stato un anno come gli altri. Nell’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Italia si è tolta grandi soddisfazioni anche nella Coppa del Mondo con una meravigliosa Sofia Goggia.

Ma mentre il 2026 è ormai al termine, c’è anche da pensare al futuro, che si miscela in maniera indissolubile con il presente. Infatti, le Azzurre hanno brillato in Coppa Europa, la seconda competizione in ordine di importanza, ovviamente dopo la Coppa del Mondo.

Stiamo parlando, in particolare, di Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia. La prima ha chiuso al secondo posto nella classifica di gigante con 445 punti. Prima di lei solo la svizzera Dania Allenbach, che ne ha totalizzato 498. Alle sue spalle c’è Alice Pazzaglia (386).

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Quest’ultima, però, ha conquistato il trofeo generale. Si tratta della quarta italiana nella storia e già vincitrice della coppa di slalom.

Il posto fisso nella Coppa del Mondo di sci alpino

I successi in Coppa Europa, o meglio il podio, sono valsi alle due sciatrice italiane un traguardo decisamente importante.

Infatti, si sono garantite il posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo, esattamente come previsto da regolamento per le prime tre in Coppa Europa.

Si amplia così ancora di più il raggio delle sciatrici italiane nel massimo circuito, con la sensazione che mai come in questo momento storico l’Italia possa raccogliere le migliori soddisfazioni.