Coppa Europa, Drovanti sul podio a St. Moritz: secondo posto nella gara finale

Il venticinquenne pavese chiude la stagione del circuito continentale con un prestigioso secondo posto: quarto podio in carriera, settimo nella classifica generale
Drovanti chiude la stagione con un altro podio
Pietro Drovanti sale ancora sul podio di Coppa Europa, conquistando il secondo posto nella gara maschile di St. Moritz, appuntamento conclusivo della stagione del circuito continentale. Per il venticinquenne pavese si tratta del secondo podio stagionale e del quarto in carriera.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La vittoria va al russo Vladislav Semenov, sempre al comando sin dalla prima frazione e capace di imporsi con il tempo di 2’17″91.
La rimonta nella seconda frazione
Drovanti costruisce il suo risultato con una prova solida e in progressione. Dopo aver chiuso la prima discesa al terzo posto, l’azzurro riesce a guadagnare una posizione nella seconda run, fermando il cronometro a 0″72 dal vincitore.
Alle sue spalle resta l’austriaco Alexander Schlinter, superato per appena sei centesimi di secondo, a conferma di una gara estremamente combattuta fino all’ultimo tratto.
Buoni risultati anche per Marchetti
Ottima prestazione anche per Giovanni Marchetti, che chiude in sesta posizione con il tempo di 2’19″54, recuperando una posizione nella seconda frazione. Manuel Schwärzer termina invece la gara in undicesima piazza, con un distacco di 2″47.
La classifica finale di Coppa Europa
Con la prova di St. Moritz si chiude ufficialmente la stagione di Coppa Europa. Il successo finale va a Felix Seibel, che totalizza 816 punti, precedendo i connazionali Röttig e Mannhardt.
Pietro Drovanti conclude la stagione con 440 punti complessivi, piazzandosi al settimo posto della graduatoria generale.
Ora spazio alla gara femminile
La giornata di gare a St. Moritz prosegue alle ore 12, quando prenderà il via la prova femminile che chiuderà definitivamente il programma del circuito continentale.