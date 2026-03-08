Indian Wells, Alcaraz vola al terzo turno: Dimitrov ko in due set. Djokovic soffre ma avanza, Fonseca show

Il numero 1 del mondo domina il bulgaro 6-2, 6-3 e attende Rinderknech. Il serbo supera Majchrzak dopo un primo set difficile. Il 19enne brasiliano rimonta Khachanov salvando due match point. Paolini in campo stasera.

Comincia senza intoppi l’avventura di Carlos Alcaraz al BNP Paribas Open di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari. Il fuoriclasse spagnolo ha liquidato il bulgaro Grigor Dimitrov con un netto 6-2, 6-3, conquistando la quinta vittoria in sette precedenti contro di lui nel circuito ATP. Al terzo turno lo aspetta il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), che ha avanzato senza scendere in campo per il forfait dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, costretto al ritiro per un infortunio alla gamba sinistra.

Djokovic vince ma fatica: è storia

Novak Djokovic torna a festeggiare a Indian Wells, ma il cinque volte campione del torneo californiano ha dovuto sudare più del previsto contro il polacco Kamil Majchrzak (57 ATP), battuto 4-6, 6-1, 6-2. A 38 anni e 8 mesi, il serbo ha messo a referto la vittoria numero 419 in carriera nei Masters 1000 e si è issato al secondo posto nella classifica dei giocatori più anziani ad aver raggiunto il terzo turno del torneo. Ora ad attenderlo c’è lo statunitense Aleksandar Kovacevic (72 ATP).

Fonseca da leggenda: rimonta Khachanov salvando due match point

La serata più emozionante porta la firma di Joao Fonseca. Il 19enne brasiliano, trascinato da un tifo degno di uno stadio di calcio, ha portato a termine una rimonta straordinaria contro il numero 16 del mondo Karen Khachanov, sconfitto 4-6, 7-6(7), 6-4 dopo che il russo aveva avuto due occasioni per chiudere la partita. Per Fonseca è la sesta vittoria in carriera contro un Top 20 e un primato generazionale: è il secondo giocatore più giovane a raggiungere il terzo turno di Indian Wells in questo decennio, dietro soltanto ad Alcaraz che ci riuscì nel 2022 a 18 anni.

Avanzano al terzo turno anche Alex De Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik e Daniil Medvedev.

Rybakina e Swiatek faticano, stasera tocca a Paolini

In campo femminile non è stata una giornata di passeggio per le principali favorite. Elena Rybakina, terza nel ranking, ha avuto bisogno di oltre due ore e un quarto per avere la meglio sulla statunitense Hailey Baptiste (43 WTA) con il punteggio di 7-6(5), 2-6, 6-2. Anche Iga Swiatek, numero 2 del mondo, ha faticato più del previsto: ha battuto 6-0, 7-6(2) Kayla Day (187 WTA), proveniente dalle qualificazioni, ma ha dovuto rimontare da 1-5 nel secondo set e ha commesso ben sette doppi falli prima di chiudere il parziale al tie-break.

Stasera alle 21 è il turno di Jasmine Paolini, che sfida l’australiana Alja Tomljanovic (85 WTA) per un posto agli ottavi di finale. L’unico precedente tra le due sorride all’azzurra, vittoriosa in due set al secondo turno del Roland Garros 2025.