Sci di fondo, Mondiali Junior: bronzo azzurro nella staffetta mista a Lillehammer, quarta medaglia per l’Italia

Milani, Pinzani, Pedranzini e Cagnati salgono sul terzo gradino del podio per il quarto anno consecutivo. Norvegia prima, Francia seconda. L’Italia chiude la rassegna juniores con quattro Medaglie.

La storia si ripete, e stavolta sulle nevi di Lillehammer, città olimpica del 1994. L’Italia conquista il bronzo nella staffetta mista 4×5 km ai Campionati Mondiali Juniores di sci di fondo, confermando un risultato che ormai è diventato una tradizione: dopo i terzi posti di Whistler 2023, Planica 2024 e Schilpario 2025, Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati salgono ancora sul podio, sempre al terzo posto, per il quarto anno di fila.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una gara combattuta, decisa nel finale

La prova non è stata priva di colpi di scena. La caduta della francese Margreiter nella frazione conclusiva sembrava poter aprire le porte del podio alla Francia, escludendola invece dalla lotta per le posizioni che contano. Ma la transalpina si è rialzata con determinazione, riprendendo prima il rientro e poi contendendo la vittoria alla norvegese Sand Hansen. A spuntarla è stata la padrona di casa, che ha tagliato il traguardo in 49’46″8, con tre decimi sulla Francia e 16″1 sull’Italia.

È toccata a Vanessa Cagnati chiudere la staffetta azzurra, concretizzando l’ottimo lavoro costruito nelle frazioni precedenti da Milani, Pinzani e Pedranzini. Per questi ultimi due — i più giovani del quartetto, protagonisti delle due frazioni centrali — si tratta della seconda medaglia in questa rassegna, dopo gli argenti conquistati nei giorni scorsi nella 20 km mass start a tecnica libera e nella 10 km in classico. Quinta la Svezia, quarta la Svizzera, che ha animato la seconda parte di gara senza riuscire ad agguantare il podio.

Italia, bilancio d’oro ai Mondiali Juniores

Con questo bronzo l’Italia chiude la rassegna juniores con un bottino di quattro medaglie nel fondo: i tre già citati più il bronzo di Federico Pozzi nella sprint. Alle 12 è in programma la staffetta under 23.