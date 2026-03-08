Giulia Murada ancora sul podio a Shahdag: argento nel vertical e leadership in Coppa del Mondo rafforzata

La valtellinese chiude seconda alle spalle dell’austriaca Dreier, campionessa europea, e porta il suo bottino di podi in Coppa del Mondo a quota 13. Il prossimo appuntamento è alla Pierra Menta.

Giulia Murada non si ferma. Due giorni dopo la prima vittoria in carriera nel massimo circuito, la valtellinese sale ancora sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaijan, chiudendo seconda nel vertical e conquistando l’argento europeo di specialità.

A vincere è l’austriaca Sarah Dreier, che con il tempo di 33’57 si aggiudica anche il titolo continentale. Ma l’azzurra è l’unica a riuscire a tenerle testa, mantenendo il distacco al di sotto del minuto: Murada taglia il traguardo con 49″6 di ritardo, un margine che racconta quanto il duello tra le due sia stato reale fino alla fine. Il podio è completato dalla svizzera Caroline Ulrich, terza a +1’26″4, davanti alle connazionali Thibe Desyn e Marianne Fatton.

Tredici podi in Coppa del Mondo, leadership consolidata

Il secondo posto di Shahdag vale molto più di un semplice piazzamento. Murada porta il proprio conto di podi nel massimo circuito a 13 e, soprattutto, rafforza la propria posizione in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, in attesa del mese finale di stagione.

I prossimi appuntamenti

Prima della chiusura stagionale, il calendario propone due tappe ravvicinate. Dall’11 al 14 marzo è in programma la Pierra Menta, che assegnerà i titoli iridati della lunga distanza. Tra il 21 e il 22 marzo toccherà invece a Val Martello, con sprint e staffetta mista.