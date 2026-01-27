Combinata nordica, Seefeld ultimo test prima di Milano Cortina 2026: i convocati azzurri

In Austria il trittico conclusivo di Coppa del Mondo con mass start, compact e gundersen: sette gli italiani chiamati dal dt Ivo Pertile

La Coppa del Mondo di combinata nordica arriva all’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio, la località austriaca di Seefeld ospiterà un trittico di gare di altissimo livello, passaggio chiave nella preparazione olimpica per atleti e staff tecnici.

Il programma prevede, nell’ordine, mass start, compact e gundersen, preceduti dal PCR (Provisional Competition Round), con un fine settimana che offrirà indicazioni fondamentali in vista dell’evento a cinque cerchi.

Il programma di Seefeld: ultimo banco di prova olimpico

La tappa tirolese rappresenta uno snodo cruciale della stagione. A poche settimane dall’inizio dei Giochi, Seefeld consentirà agli atleti di testare condizione fisica, assetti tecnici e strategie di gara in un contesto altamente competitivo.

Il format articolato su più specialità permetterà di valutare la completezza degli atleti, elemento decisivo nella combinata nordica moderna.

Le convocazioni azzurre: sette atleti per Seefeld

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha ufficializzato i convocati della Nazionale italiana per l’appuntamento di Seefeld, puntando su un gruppo già rodato in Coppa del Mondo.

Convocati uomini

Samuel Costa

Aaron Kostner

Alessandro Pittin

Raffaele Buzzi

Convocate donne

Veronica Gianmoena

Daniela Dejori

Greta Pinzano

Un mix di esperienza e nuove energie che consentirà allo staff azzurro di raccogliere dati preziosi in vista delle scelte definitive per Milano Cortina 2026.

Obiettivo Milano Cortina: le indicazioni attese

Seefeld non assegnerà solo punti di Coppa del Mondo, ma rappresenterà soprattutto un termometro affidabile dello stato di forma degli azzurri. Ogni risultato, ogni dettaglio tecnico e ogni risposta atletica verranno analizzati in funzione del grande appuntamento olimpico, che per la combinata nordica avrà un valore storico e simbolico speciale.