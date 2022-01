Combinata nordica Seefeld Gundersen: trionfa Graabak, Italia out dalla zona punti

by Enrico Ricciulli

Combinata nordica - Foto Gio Auletta/Pentaphoto

Joergen Graabak si è imposto nell’ultimo atto del Triple di Seefeld Gundersen. Per il norvegese si tratta del settimo successo individuale della carriera nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Il trentenne nordeuropeo ha usufruito del pettorale numero 1 in virtù della cancellazione del segmento di salto ed è riuiscito a sfruttarlo al meglio. In seconda posizione si è piazzato il giovane austriaco Johannes Lamparter, beffato proprio negli ultimi cinquecento metri. Terza posizione, invece, per l’altro norvegese Jarl Magnus Riiber, che si è fatto staccare dalla coppia di testa solamente nell’ultimo giro. Italia fuori dalla zona punti. Discreta rimonta nel fondo per Alessandro Pittin, 33° dopo aver recuperato 13 posizioni, più lontani Raffaele Buzzi (38°), Samuel Costa (39°) e Aaron Kostner (42°).