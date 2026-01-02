Combinata nordica, azzurri in partenza per Otepää: sette convocati per la prima Coppa del Mondo del 2026

La stagione riparte dall’Estonia con tre format di gara. Un gruppo al lavoro anche a Planica in vista della Continental Cup di Klingenthal.
Scatterà già lunedì la trasferta verso Otepää per i sette azzurri convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica, primo appuntamento internazionale del 2026.
A rappresentare l’Italia in Estonia saranno Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Iacopo Bortolas, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena e Greta Pinzani.
Il programma della tappa di Otepää si aprirà giovedì 8 gennaio con i due PCR (Provisional Competition Round), per poi entrare nel vivo nei tre giorni successivi con un calendario fitto e variegato: venerdì la mass start, sabato la Gundersen e domenica la prova Compact.
Gruppo di lavoro a Planica
Parallelamente, un secondo gruppo azzurro proseguirà il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi impegni internazionali. Stefano Radovan, Domenico Mariotti e Raffaele Buzzi saranno impegnati in uno stage di allenamento a Planica, in programma dal 5 all’8 gennaio.
Il raduno sloveno precederà la trasferta verso Klingenthal, dove dal 9 all’11 gennaio è in calendario una nuova tappa di Continental Cup: in programma una Compact e due Gundersen sul trampolino Hs140.