Fiamme Gialle campioni d’Italia della staffetta: Salvadori, Ganz e Graz trionfano a St. Barthelemy

Nel Gran Finale di Federico Pellegrino, l’allungo decisivo di Graz negli ultimi due chilometri regala lo scudetto tricolore alle Fiamme Gialle. Argento ai Carabinieri, bronzo all’Esercito 1

St. Barthelemy, in Valle d’Aosta, ha fatto da cornice all’ultimo atto del Gran Finale organizzato da Federico Pellegrino per salutare la sua straordinaria carriera agonistica circondato da amici e compagni di sempre. Nel terzo e conclusivo giorno di gare, il titolo tricolore assoluto della staffetta mista è andato alle Fiamme Gialle, con Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz protagonisti di una prova solida e convincente sulle tre frazioni in tecnica classica da 7,5 chilometri ciascuna.

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L’allungo di Graz decide la staffetta

La gara è rimasta aperta fino agli ultimi chilometri, quando Davide Graz ha piazzato il colpo del KO con un allungo negli ultimi duemila metri che ha spianato la strada verso il titolo. Il fondista delle Fiamme Gialle ha tagliato il traguardo in 1:01’40″8, regalando lo scudetto tricolore ai compagni di squadra. Con lui sul podio più alto anche Caterina Ganz — reduce dalla vittoria nella 50 km in tecnica classica del giorno precedente — e Giandomenico Salvadori, che ha chiuso la sua carriera agonistica nel migliore dei modi.

Carabinieri argento, Esercito 1 sul podio

La medaglia d’argento è andata ai Carabinieri, con Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli giunti al traguardo con un ritardo di 20″1. A completare il podio è stata la prima formazione dell’Esercito, composta da Paolo Ventura, Cristina Pittin e Martin Coradazzi, terza a 51″9 dalla vetta. Alle loro spalle si sono piazzate Esercito 2 (Poli-Cassol-Artusi) in quarta posizione, Esercito 3 (Petrini-Bellini-Gabrielli) quinta e Fiamme Gialle 2 (Barp-Franchi-Matli) sesta.

Titolo giovanile femminile all’Alto Adige

Nella gara giovanile femminile il titolo tricolore è andato all’Alto Adige, grazie alla prestazione del terzetto composto da Emma Schwitzer, Marta Bellotti e Marie Schwitzer, capace di precedere il Veneto di Anna Morandini, Caterina Milani e Vanessa Cagnati e il Trentino schierato con Gaia Leoni, Chiara Doliana e Alice Leoni.

Staffetta giovani maschile in corso

Al momento della chiusura della gara femminile, era ancora in svolgimento la staffetta giovani maschile, il cui esito sarà disponibile a breve.