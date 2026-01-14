Brignone al Mondiale di Tarvisio: la scelta della FIS sorprende tutti

Un colpo di scena ha sorpreso gli appassionati di sci alpino poco prima della tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio: Federica Brignone non figura nella lista FIS ufficiale per la prima prova cronometrata della discesa libera prevista per giovedì 15 gennaio alle ore 11.00.

La campionessa valdostana salterà dunque questo importante appuntamento in terra natia, rinviando così il suo ritorno alla Coppa del Mondo. La notizia arriva quando mancano poco più di tre settimane all’apertura dei tre Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Scelta di preparazione o obbligata?

La mancata inclusione di Brignone nella start list FIS non è dovuto a un errore bruciatoci, ma riflette ovviamente la scelta dell’atleta e del suo team per concentrare l’attenzione sull’allenamento e sulla prelazione in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina che partiranno il prossimo 6 febbraio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Brignone proseguirà il propio percorso di avvicinamento ai Giochi con sessioni specifiche, senza competere in discesa libera o SuperG a Tarvisio, preservando così forma e condizione per l’obbiettivo più ambito della stagione.

Restano comunque ancora incerte le date del suo rientro agonistico, visto che si ipotizza o durante il gigante a Kronplatz il 20 gennaio oppure nella discesa e del superG in programma a Crans-Montana a fine mese.

A Tarvisio senza la “numero uno”, Goggia guida l’Italia

Senza la sua punta di diamante, al Mondiale di Tarvisio l’Italia si affida a Sofia Goggia come leader della squadra azzurra.

La bergamasca, reduce da una stagione impressionante con risultati importanti tra cui una vittoria in superG a Val d’Isère e due terzi posti a St.Mortiz, guiderà un plotone di otto atlete italiane alla loro prima prova cronometrata, tra cui Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand e Asja Zenere.

L’assenza di una fuoriclasse come la Brignone cambia ovviamente le dinamiche di gare, oltre che le strategia, ma aumenta le responsabilità per Sofia Goggia e le altre azzurre che dovranno lasciare un segno importante in vista della stagione più importante per lo sci italiano.