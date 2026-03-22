Vittozzi da leggenda: trionfo nella mass start di Oslo e finale da regina

L’azzurra vince a Holmenkollen e chiude la stagione con la quarta vittoria: podio anche nella classifica di specialità

Lisa Vittozzi chiude la stagione di Coppa del Mondo con una vittoria di prestigio, conquistando la mass start di Holmenkollen e firmando il primo successo in carriera nel format. Sulla storica collina di Oslo l’azzurra completa la sua collezione di trionfi, portando a dieci il totale delle vittorie nel circuito e confermandosi tra le protagoniste assolute del biathlon mondiale.

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Progressione perfetta dopo l’errore iniziale

La trentunenne sappadina costruisce il successo con una gara in rimonta, nonostante un errore al primo poligono che la costringe a inseguire. La progressione è costante: tredicesima a metà gara, quinta dopo la prima serie in piedi e seconda dopo l’ultimo poligono.

Nel giro conclusivo Vittozzi cambia passo, recupera terreno su Hanna Oeberg e la stacca all’ingresso dello stadio, imponendosi in 34’58”9 con un vantaggio di 4”2 sulla svedese. Terzo posto per la ceca Tereza Vobornikova.

Quarta vittoria stagionale e doppio podio finale

Per Vittozzi si tratta della quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo dopo il titolo olimpico conquistato ad Anterselva. Il totale dei podi in carriera sale a 39, comprese le sei medaglie tra Olimpiadi e Mondiali.

“Non ero sicura di partire, non mi sento a posto con lo stomaco. Ma sono ovviamente contenta di essere partita, ho dato tutto nel giro finale e ho trovato il successo. È davvero bello concludere la stagione in questo modo”.

Il successo di Holmenkollen consente inoltre all’azzurra di chiudere con un doppio podio nelle classifiche finali: seconda nella graduatoria di mass start con 186 punti alle spalle di Julia Simon (245) e davanti a Lou Jeanmonnot (183). La Coppa del Mondo generale va proprio a Jeanmonnot con 1135 punti, davanti a Hanna Oeberg (958) e alla stessa Vittozzi, terza a quota 935.