Vittozzi seconda nella sprint di Oslo: Hanna Öberg la batte di 5 secondi, Jeanmonnot vince la Coppa del Mondo

La sappadina chiude a zero errori e con una delle migliori prove sugli sci della carriera, distanziando nettamente tutte le altre avversarie. Sabato nell’inseguimento proverà a vincere di nuovo

Lisa Vittozzi torna sul podio e lo fa con una prestazione di altissimo livello. Nella sprint di Holmenkollen, sulla collina che domina Oslo, l’azzurra chiude seconda alle spalle dell’unica avversaria capace di fare meglio: la svedese Hanna Öberg, vincitrice in 20’20″4 con 5″3 di margine sulla sappadina. Zero errori al poligono per Vittozzi, con una rapidità di esecuzione e una resa sugli sci ai limiti del suo massimo in carriera: la somma di questi fattori non è bastata per il successo, ma ha scavato un solco netto su tutto il resto del gruppo.

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Un copione già visto: seconda nella sprint, poi l’assalto nell’inseguimento

Il copione richiama alla memoria quello di appena sette giorni fa, ad Otepää, dove Vittozzi era arrivata seconda nella sprint prima di dominare nell’inseguimento — la disciplina che l’aveva già portata all’oro olimpico ad Anterselva il mese scorso. Oslo si apre allo stesso modo e il messaggio per sabato è chiaro: «L’inseguimento credo rappresenti una grande chance per me e proverò a vincere di nuovo», ha dichiarato l’azzurra a fine gara. «Sono davvero soddisfatta, naturalmente volevo vincere. Ho dato tutto, non potevo fare meglio di così: a volte nel gioco dei secondi si vince, altre volte si perde.»

Il resto della classifica

Elvira Öberg, nonostante lo zero al poligono, accusa un ritardo di 20″1 dalla sorella maggiore. La francese Simon chiude quarta a 37″9 con un errore, seguita dalla norvegese Tandrevold quinta a 51″3. Lou Jeanmonnot è sesta a 52″0 e con questo piazzamento conquista matematicamente il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo: la transalpina raggiunge quota 1054 punti contro gli 838 della finlandese Minkkinen. Nella generale Vittozzi è quarta con 795 punti, alle spalle di Elvira Öberg (802) e davanti a Hanna Öberg (793).

Le altre azzurre

Rebecca Passler chiude trentesima con un errore in piedi, a 1’43″7 dalla vetta. Hannah Auchentaller scivola fuori dalla zona punti a 2’08″0. Non si qualificano per l’inseguimento Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara.

Il bottino di Vittozzi

Con questo podio Vittozzi sale a 32 podi in carriera in Coppa del Mondo, ai quali si aggiungono sei medaglie tra Olimpiadi e Mondiali: un oro olimpico, un oro iridato, tre argenti e un bronzo mondiali.

Il programma di Oslo

La tappa prosegue venerdì 20 marzo con la sprint maschile alle 16.15. Sabato gli inseguimenti: quello femminile alle 13.45, quello maschile alle 16.15. Domenica 22 marzo chiusura con le mass start, alle 13.45 e alle 16.30.