IBU Cup, Zingerle e Cappellari sul podio nella Single Mixed di Brezno

Gli azzurri chiudono terzi al termine di una gara tiratissima: vittoria alla Svezia davanti alla Finlandia. Nella staffetta mista successo tedesco, Italia settima

Single Mixed: Zingerle-Cappellari terzi dopo una grande rimonta

Podio azzurro nella Single Mixed dell’IBU Cup di Brezno-Osrblie, in Slovacchia.

Linda Zingerle e Daniele Cappellari conquistano un brillante terzo posto, al termine di una gara gestita con grande solidità soprattutto al poligono, dove il duo italiano utilizza solo sei ricariche complessive.

La vittoria va alla Svezia, che chiude in 42’54″9, precedendo di 5″2 la Finlandia (0+5). L’Italia completa il podio con un ritardo di 16″5, riuscendo a restare in lotta per il successo fino all’ultima frazione.

La cronaca della gara

In prima frazione, Zingerle cede il testimone a Cappellari in ottava posizione, con 17″8 di distacco dalla testa e tre ricariche utilizzate.

Il friulano risponde con una frazione molto efficace, riportando l’Italia a 7″3 dalla Svezia a metà gara, impiegando una sola ulteriore ricarica.

Nella terza frazione, Zingerle mantiene l’ottimo ritmo: dopo il poligono a terra esce al comando, per poi lanciare Cappellari in quarta posizione a 13″7 dalla testa (0+6).

Nel segmento conclusivo, Cappellari firma un doppio zero decisivo, recupera i battistrada e si gioca il podio fino al traguardo.

Alle spalle dell’Italia si piazzano Germania quarta (1+8), Austria quinta (1+11) e Francia sesta (2+10).

Zingerle verso la Coppa del Mondo

Al termine della gara, Linda Zingerle lascerà la Slovacchia per raggiungere Ruhpolding, dove prenderà parte alla prossima tappa di Coppa del Mondo, chiamata a sostituire l’influenzata Rebecca Passler.

Staffetta mista: successo della Germania, Italia settima

Ad aprire la giornata era stata la staffetta mista, vinta dalla Germania, protagonista di una prova eccellente al tiro con sole quattro ricariche.

Il quartetto tedesco ha chiuso in 1:09’07”, precedendo la Francia (+22″4, 0+10) e la Svezia (+1’11″3, 2+10).

L’Italia, schierata con Martina Trabucchi, Samuela Comola, Marco Barale e Christoph Pircher, ha chiuso in settima posizione a 1’48″3 dalla testa, utilizzando 14 ricariche. Gli azzurri hanno mantenuto per tutta la gara un piazzamento compreso tra il sesto e l’ottavo posto.

Il programma

La tappa di IBU Cup di Brezno-Osrblie proseguirà venerdì con le gare sprint, maschile e femminile.