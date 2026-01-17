Ibu Cup, Pircher ancora sul podio a Brezno: terzo nella mass start

Weekend da protagonista per Christoph Pircher nella tappa slovacca di Ibu Cup: dopo il successo nella sprint, l’altoatesino chiude terzo nella mass start di Brezno-Osrblie, mentre al femminile Samuela Comola sfiora il podio con un ottimo sesto posto.

Pircher firma un altro podio: rimonta da applausi nella mass start

Christoph Pircher conferma il suo straordinario momento di forma e sale ancora sul podio nella tappa di Ibu Cup di Brezno-Osrblie, in Slovacchia. Dopo il trionfo nella sprint di venerdì, il 22enne altoatesino conquista il terzo posto nella mass start, al termine di una gara in costante rimonta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’azzurro paga caro l’avvio, con due errori nella prima sessione di tiro, ma reagisce con carattere e precisione, completando senza sbavature le successive tre serie al poligono. All’uscita dell’ultimo poligono è quarto, ma nell’ultimo giro trova energie e ritmo per risalire fino al podio.

Guigonnat vince, Pircher a 2”8 dal successo

La vittoria va al francese Antonin Guigonnat, impeccabile al tiro (0-0-1-0) e primo al traguardo in 37’01”2. Alle sue spalle, nella volata per il secondo posto, prevale il norvegese Martin Nevland (0-1-0-0), che chiude a 2”2 dal vincitore. Pircher è terzo a 2”8, confermando solidità e crescita costante.

Buona prova anche per Felix Ratschiller, 18° con due errori a terra (1-1-0-0) e un ritardo di 1’15”. Più indietro Daniele Cappellari, 35°, e Marco Barale, 49°.

Classifica Ibu Cup: Pircher sale all’ottavo posto

In classifica generale resta leader il norvegese Paulsen con 550 punti, ma Guigonnat si avvicina salendo a 495, davanti al connazionale Levet (445). Pircher continua la sua scalata ed è ora ottavo con 289 punti, sempre più stabilmente tra i migliori del circuito.

Comola sesta tra le donne, dominio francese

In precedenza, nella mass start femminile, buon risultato per Samuela Comola, che chiude sesta. La valdostana paga due errori nella terza serie di tiro (0-0-2-0), che le impediscono di restare agganciata al gruppo di testa in una gara dominata dalle francesi.

Il successo va a Célia Henaff (1-0-0-0) in 33’16”4, davanti a Paula Botet (+7”2) e Sophie Chauveau (+14”9). Appena dietro il podio Mengin e Galmace Paulin, mentre Comola chiude a 27”9 dalla vincitrice.

Tra le altre italiane, Beatrice Trabucchi termina 25ª, seguita da Ilaria Scattolo, 36ª.

Classifica femminile e prossimo appuntamento

La classifica generale femminile vede Botet saldamente al comando con 772 punti, seguita da Galmace Paulin (668) e Chauveau (615). Martina Trabucchi è 17ª con 189 punti.

Il prossimo appuntamento con l’Ibu Cup è in programma dal 28 gennaio all’1 febbraio a Sjusjøn, in Norvegia, dove saranno assegnati anche i titoli europei.