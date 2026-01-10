Giacomel nella leggenda: doppietta sprint-inseguimento a Oberhof e vetta della Coppa del Mondo

Il trentino firma un’impresa storica nel biathlon azzurro: quarto successo stagionale, terza vittoria consecutiva e primato nella classifica generale. Mai nessun italiano aveva completato la doppietta sprint-inseguimento.

Straordinario, storico, epico Tommaso Giacomel. Il biatleta trentino completa la doppietta sprint-inseguimento a Oberhof, in Germania, scrivendo una pagina senza precedenti nella storia del biathlon italiano. È il quarto successo stagionale per il venticinquenne di Imer, il quinto in carriera, arrivato al termine di una gara durissima, resa ancor più complicata dal vento e dalle difficili condizioni del poligono.

Giacomel diventa così il primo biatleta italiano capace di vincere sprint e inseguimento nella stessa tappa di Coppa del Mondo, un risultato che, guardando al passato azzurro, era riuscito soltanto a Lisa Vittozzi, in due occasioni, al femminile. Per Tommaso si tratta inoltre della terza vittoria consecutiva, dopo la mass start di Annecy e la sprint di Oberhof, a conferma di uno stato di forma semplicemente eccezionale.

La vittoria odierna nasce da una rimonta di altissimo livello tecnico e mentale. Sei errori complessivi al tiro – due in ciascuna delle prime tre sessioni – sembravano poter compromettere le ambizioni di successo del finanziere primierotto. Invece, nell’ultimo poligono, Giacomel ha sfoderato un capolavoro: zero errori, risalita dalla settima posizione e sorpasso decisivo prima dell’ultimo giro.

Alle sue spalle il norvegese Martin Uldal e lo svedese Sebastian Samuelsson, incapaci di rientrare sul leader. Giacomel chiude in 37’15″4 con 4″5 di vantaggio su Uldal (0-1-0-3) e 8″8 su Samuelsson (1-2-2-1). Ai piedi del podio quarto Johannes Dale, seguito da Martin Ponsiluoma.

Segnali incoraggianti anche dagli altri azzurri. Lukas Hofer centra la seconda top ten consecutiva, chiudendo decimo a 35″4 dopo il nono posto nella sprint. Più indietro Patrick Braunhofer, 36°, e Didier Bionaz, 38°.

Grazie a questo successo, Giacomel balza in testa a tutte le principali classifiche di Coppa del Mondo. Il trentino sale al comando della generale con 611 punti, superando l’assente Johan-Olav Botn (560), con Eric Perrot terzo a quota 529. Tommaso guida anche la classifica dell’inseguimento (246 punti), oltre a essere leader pure nelle graduatorie di sprint e mass start.

La tappa maschile di Oberhof si chiuderà domenica 11 gennaio con le staffette, ma intanto l’Italia del biathlon celebra il suo nuovo uomo simbolo: Tommaso Giacomel, oggi più che mai, è il punto di riferimento del circuito mondiale.