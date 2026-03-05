Coppa del Mondo: Vittozzi fuori dalla top 10 a Kontiolahti. I risultati

Lisa Vittozzi non riesce a ripetere le ottime prestazioni in Coppa del Mondo anche a Kontiolahti. Cosa è successo nella 15 km individuale femminile

Oggi non era un giorno come gli altri per l’Italia femminile del biathlon e in generale per lo sport italiano. Si tratta, infatti, della prima grande competizione in cui non c’era anche Dorothea Wierer, una vera e propria icona, che ha deciso di ritirarsi alla fine dell’Olimpiade di Milano-Cortina.

Ora si può comunque guardare avanti con fiducia, dato che c’è una grande campionessa come Lisa Vittozzi a guidare il movimento femminile e tante atlete di buon livello, pronte a farsi valere. Oggi, però, le cose non sono andate benissimo per l’Italia a Kontiolahti, in Finlandia, dove si sta disputando un’altra tappa di Coppa del Mondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alla fine a contendersi la vittoria sono state Elvira e Hanna Oeberg, protagoniste di un testa a testa molto avvincente nella 15 km individuale. Elvira, la più giovane delle due, ha vinto centrando tutti e venti i bersagli. Il distacco tra le due è stato di 41″3.

La prova di Vittozzi e delle altre italiane

L’urlo rimane strozzato in gola, invece, per tutte le azzurre. Vittozzi ha chiuso all’undicesimo posto, con un distacco di 2′41″7. Hannah Auchentaller è arrivata 14esima (1+0+0+0) a 2′52″8, qualificandosi, insieme a Vittozzi, per la Mass Start del 7 marzo.

Martina Trabucchi ha chiuso 19esima con un solo errore (0+0+0+1) e un distacco di 3′31″0. Rebecca Passler è arrivata 40esima a 4′51″0 (1+0+1+1) e Michela Carrara si è classificata 44ª a 5′04″1 con quattro errori complessivi (1+2+1+0).