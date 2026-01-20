Biathlon, Nove Mesto chiude il trittico di gennaio: nove azzurri convocati

Ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica: Giacomel leader, Wierer e Vittozzi guidano il gruppo femminile

Da giovedì Nove Mesto, in Repubblica Ceca, sarà teatro della tappa conclusiva del trittico di gennaio di Coppa del Mondo di biathlon. Si tratta dell’ultimo appuntamento del circuito internazionale prima della pausa olimpica, un passaggio chiave della stagione che metterà alla prova atleti e squadre in vista dei grandi eventi invernali.

Il programma: Individual, staffette miste e mass start

Il calendario della tappa ceca si aprirà tra giovedì e venerdì con le Short Individual, prima quella maschile e poi quella femminile. Sabato sarà dedicato alle prove miste, mentre domenica il programma si chiuderà con la seconda mass start stagionale, appuntamento sempre molto atteso per l’alto livello competitivo.

Le convocazioni azzurre

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato complessivamente nove atleti per l’evento di Nove Mesto. A guidare la spedizione italiana sarà Tommaso Giacomel, che si presenterà ancora una volta al via con il pettorale giallo di leader della classifica generale.

Nel settore maschile, insieme a Giacomel, faranno parte della squadra Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Al femminile, invece, l’Italia schiererà Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Rebecca Passler.