Biathlon, Vittozzi va a podio a Nove Mesto: Wierer settima

Mass start femminile, a Nove Mesto brilla Lisa Vittozzi che chiude con un buon terzo posto. In top 10 anche Dorothea Wierer

Lo spettacolo del Biathlon oggi era Nove Mesto, in Cechia, dove non è mancata qualche soddisfazione per l’Italia. E così arriviamo al biathlon, in cui ha brillato Lisa Vittozzi. Questa tappa era particolarmente importante perché è l’ultima prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quindi può dare delle indicazioni pesanti in vista dell’appuntamento dell’anno.

E Vittozzi ha risposto presente. Ha chiuso, infatti, al terzo posto la mass start femminile, evidenziando di essere un’alternativa credibile per un podio olimpico. Si conferma, però, il dominio francese: Julia Simon (0+1+0+0) ha accelerato nel momento decisivo e ha portato a casa un’altra vittoria pesante.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Molto bene anche Océane Michelon (0+1+0+0), che è rimasta dietro solo 0”5 dalla compagna di squadra. E poi c’è Vittozzi terza a 2”7 dopo l’ennesima doppietta transalpina. La sensazione è che le cose non cambieranno tanto tra pochi giorni.

Non solo Vittozzi: Wierer chiude in top 10

Non resta delusa neanche Dorothea Wierer. Per lei era l’ultima apparizione in Coppa del Mondo in carriera, poi chiuderà definitivamente dopo le Olimpiadi di Milano Cortina.

Con tanta emozione sul groppone, si è comunque classificata settima, stabilmente in top 10, dopo tre errori al poligono. Lo zero con cui ha concluso ha confermato le doti di una campionessa che ha scritto la storia di questo sport e che rivedremo molto presto alle Olimpiadi. Un ultimo saluto tra le lacrime per chi sa come vincere e far gioire i colori azzurri.